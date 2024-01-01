Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 Şarkı Sözleri
Adnan Şenses Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Adnan Şenses Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Adnan Şenses
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5
-
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Allah'ım Allah'ım
Ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum
Beni yor hasretinle sevginle yor
Sevgisizlik ayrılıktan daha zor
Dilediğin kadar acıt canımı
Yokluğun da varlığın da yetmiyor
Yokluğun da varlığın da yetmiyor
Allah'ım Allah'ım
Ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
küçük bir çocukken nasıl da mutluydum ben
dalardım saatlerce renkli oyuncaklara
o zamanlar her şey güzeldi
rüzgar gibiydi uçurtma
kağıttan yaptığım gemiydi bütün dünya
***
sonra hepsi değişti gençlik yılları geldi
düşlerimi süsleyen beni seven birisi
ve küçük beyaz bir ev aldı oyuncaklarımın yerini
hiçbiri gerçekleşmeden yıkıldı dünyam
***
hiç şansım yokmuş hayatta
ne istediysem olmadı
ne beklediysem dünyadan
hep tersi çıktı karşıma
***
hiç şansım yokmuş hayatta
hep özlemlerle hep acılarla geçti
bütün ümidim kayboldu da ne yazık ki
hiç şansım yokmuş hayatta
***
yıllar geçip gittikçe anladım ki hiç kimse
ne düşlerimdeki gibiydi ne de yanımdaydı
aslında insanlar yalnızdı
acımasız bir dünyada
bunu fark ettiğim anda yıkıldım birden
***
hiç şansım yokmuş hayatta
ne istediysem olmadı
ne beklediysem dünyadan
hep tersi çıktı karşıma
***
hiç şansım yokmuş hayatta
hep özlemlerle hep acılarla geçti
bütün ümidim kayboldu sonunda ne yazık ki
hiç şansım yokmuş hayatta
-
-
-
-
-