Adnan Şenses

Kavun girdi beynime Kavun çekti nefsime Altı üstü bal kavunu Önlü de arkalı şah kavunu Koklaya koklaya seç kavunu Tıklaya tıklaya yar kavunu Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl azıyor Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl çalıyor Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun, kavun Kavun düştü elime Kavun değdi dilime Doyan var mı tadına? Roman yazdık adına Yaslaya yaslaya yas tuttuk Patlaya patlaya hal olduk Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl çalıyor Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl azıyor Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun, kavun Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun...