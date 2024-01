Adnan Şenses

Kırmızıyı Severler Aman aman, aman Kırmızıyı severler, etsiz yemek yemezler Romanlarım böyledir, çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun Kırmızıyı severler Etsiz yemek yemezler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler Kırmızıyı severler Etsiz yemek yemezler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun Düğün dernek ederler Birbirini överler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler Düğün dernek ederler Birbirini överler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun

Ayrılık Hasretler ayrılıkla başlar Yanar yürek sessizce ağlar Bütün anılar canlanıverir Sanki hiç bitmemişler gibi Yolu gözlenen giden sevgili Geri dönecekmiş gibi *** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgar gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilinin ardından *** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgâr gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilinin ardından *** Önceleri sessizdir ayrılanlar Mutluluğu başka yerde ararlar Oysa geçen günlere yakınırlar Önceleri sessizdir ayrılanlar Mutluluğu başka yerde ararlar Oysa geçen günlere yakınırlar Ayrılıktır bu çeken anlar *** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgâr gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilinin ardından *** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgar gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilinin ardından Ah ayrılık, ah ayrılık

Gülendam Gözlerinden ötesini Göremem göremem ben Sözlerinden ötesini Duyamam duyamam ben *** Gümüşyaka köprüsünü Ezberledim türküsünü Ben sana hiç doyamadım Gençlik çağı geldi geçti Döneceksen dön gel artık Seni ben unutamadım *** Ah gülendam can gülendam Derdim dermanım ölurum ben aman *** Saçlarından ötesini Tutamam tutamam ben Ellerinden ötesini Saramam saramam ben *** Gümüşyaka köprüsünü Ezberledim türküsünü Ben sana hiç doyamadım Gençlik çağı geldi geçti Döneceksen dön gel artık Seni ben unutamadım *** Ah gülendam can gülendam Derdim dermanım ölurum ben aman

Bülbül Bülbülün giydiği sarı Ağla yaram zarı, zarı Bülbülün giydiği sarı Ağla yaram zarı, zarı *** Yitirmişem nazlı yarı Sen ağlama ben ağlarım Yitirmişem nazlı yarı Sen ağlama ben ağlarım *** Bülbülün giydiği atlas Atlasa iğneler batmaz Bülbülün giydiği atlas Atlasa iğneler batmaz *** Benim yarım bensiz yatmaz Sen ağlama ben ağlarım Benim yarım bensiz yatmaz Sen ağlama ben ağlarım *** Bülbülün giydiği sarı Ağla yaram zarı, zarı Bülbülün giydiği sarı Ağla yaram zarı, zarı *** Yitirmişem nazlı yarı Sen ağlama ben ağlarım Yitirmişem nazlı yarı Sen ağlama ben ağlarım *** Bülbülün giydiği atlas Atlasa iğneler batmaz Bülbülün giydiği atlas Atlasa iğneler batmaz *** Benim yarım bensiz yatmaz Sen ağlama ben ağlarım Benim yarım bensiz yatmaz Sen ağlama ben ağlarım

Pamukkale Koşarak geldim teninin beyazına Çocukken vuruldum ben ak saçına Killiydin kirlenmemiştin daha Büyüdüm gördüm görmez olaydım ah Kül düşmüş karına kor düşmüş yarına Senin beyazına hasret kaldım pamukkale Ne tükenmiş harika gördüm ben sen kal orda Dün vardım yarına umudum yok pamukkale

Hiçe Açılan Kapılar Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Üzülürsün gecelere Her adımda bir geçmişe Gülmelisin geleceğe Yaşayacaksın, hiç çaren yok *** Vurup vurup kaçanlara Kazma, kürek, sapanlara Gülmelisin insanlara Yaşayacaksın, hiç çaren yok *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Hiçe açılan kapılar önündesin

Cemalim Şen olası Ürgüp, dumanın tütmez Şen olası Ürgüp, dumanın tütmez Kır atıma cemin konağı tutmaz Kır atıma cemin konağı tutmaz *** Oğlum Ahmet küçük, yerini tutmaz Oğlum Ahmet küçük, yerini tutmaz *** Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım *** Ürgüp'ten geçerken yârimi seçtim Ürgüp'ten geçerken yârimi seçtim Dostlar düşman oldu, gardaş, bunu ben bildim Dostlar düşman oldu, gardaş, bunu ben bildim *** Oğlum Ahmet küçük, bunu ben gördüm Oğlum Ahmet küçük, bunu ben gördüm *** Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım *** Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım

Gülün Bittiği Yer Sana gelemem gülüm gelemem Sıyrılamam artık izlerinden Doðrulamam gülün yürüyemem Paletler geçiyor dizlerimden Sana gelemem gülüm gelemem gelemem Düþlerin olurum düşmanın olurum gelemem Gülün bittiði yerde içerdeyim Iþkenceler perde perde ne hallerdeyim Sana gelemem gülüm gelemem Sarpa sardým kendi izlerimden Kement atsan yine çekilemem Çivilendim gülüm gözlerimden Sana gelemem gülüm gelemem gelemem Düþlerin olurum düþmanýn olurum gelemem Gülün bittiði yerde içerdeyim Iþkenceler perde perde ne hallerdeyim

Hakim Amca Düşünmekle yıkılmaz kale duvarları Ülkeme yakışmıyor trajediler Anadolu barındıramaz yoz kafaları Kitaplar yakılamaz ey efendiler Söylemeli insan, insan yapar onu bu kavram Sindirmek olmaz özgürlük rüzgârını *** Hakim savcı amca açın kapıları Bırakın düşünen insanları Hakim savcı amca açın kapıları Bırakın düşünen insanları *** Sınırını çizemezsiniz İnsanlığın beyninin Atamazsınız bir hayvan gibi kafese Sorgular sizi tüm tarih ve tüm bilim Hesap verilir bir gün halkın önünde Halkın önünde *** Hakim savcı amca açın kapıları Bırakın düşünen insanları Hakim savcı amca açın kapıları Bırakın düşünen insanları *** Zincire vuramazsınız Kafanızın dışındaki her şeyi Onursuz yapamazsınız Doğanın en muhteşem bedenini Hesap verilir bir gün halkın önünde Halkın önünde *** Hakim savcı amca açın kapıları Bırakın düşünen insanları Hakim savcı amca açın kapıları Bırakın düşünen insanları *** Hakim savcı amca açın kapıları Bırakın düşünen insanları Hakim savcı amca açın kapıları Bırakın düşünen insanları

Anlamadın Savurdun bu gençliği Aşkın kör bahçesini Güneşi yağdırdım karbeyaz düşlere Sen beni anlamadın *** Aşılmaz duvarları Toz ettim yüreğimde Aşkın kör pençesi saplandı gönlüme Sen beni anlamadın *** Anlamadın, anlamadın Bir kez olsun sen beni anlamadın *** Bu kentin akşamları Son bulur gözlerimde Kelebekler özgürdür hislerime tutsak Sen beni anlamadın *** Aşılmaz duvarları Toz ettim yüreğimde Aşkın kör pençesi saplandı gönlüme Sen beni anlamadın *** Anlamadın, anlamadın Bir kez olsun sen beni anlamadın

Heyyamola Bir bahardı bir bahara, başka bahara kaldı Sebebi feryadım oldu, gitti ellere vardı Bir bahardı bir bahara, başka bahara kaldı Sebebi feryadım oldu, gitti ellere vardı *** "Yürü oğlan, yürü" deme, zati abamız yandı "Yürü oğlan, yürü" deme, zati abamız yandı Everdiler nazlı yâri tasası bize kaldı Nazlı yâri everdiler tasası bize kaldı *** Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola *** Bir bahardı bir bahara, başka bahara kaldı Sebebi feryadım oldu, gitti ellere vardı Bir bahardı bir bahara, başka bahara kaldı Sebebi feryadım oldu, gitti ellere vardı *** "Yürü oğlan, yürü" deme, zati abamız yandı "Yürü oğlan, yürü" deme, zati abamız yandı Everdiler nazlı yâri tasası bize kaldı Nazlı yâri everdiler tasası bize kaldı *** Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola *** Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola Heyyamola, heyyamola, bize bu revâ ola Bir ölüm bi' ayrılık var, gerisi yalan ola