Adnan Şenses

Limoncu Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek Aman pişirecek Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek Gaci eve gelince gaydası tulumbası şişecek Gacim gelip görürse kaynası tulumbası şişecek Çal para mari kızı çal para Paralara sipaniyi naşlasana Limoncu derler adıma Çal para roma kızı çal para Paralara sipaniyi kuşansana Oynamaya geldim oynamaya Düğün dernek göbek atmaya Limoncu derler adıma Kimsede gelemez yanıma Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Çok sallama göbeğini Düşürürsün bebeğini Gel limoncu amcana Versin senin dileğini Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon

Boşver Üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum *** İnan, inan ki seni seviyorum İnan, inan ki seni seviyorum Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme *** Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim *** İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme

Kardeşiz Senle Senden doğacak yarınlar Senden doğacak Güller açacak her yerde Mumlar yanacak ellerde Kardeş pupa yelkenler Sevda dolacak Sen, ben, onlar, milyonlar Bizden doğacak yarınlar Bizden doğacak Güller açacak her yerde Mumlar yanacak ellerde Kardeş pupa yelkenler Sevda dolacak Sen, ben, onlar, milyonlar Dinmeyen yağmurlar yağsın Susmasın sevda gözlerde Akmasın yaşlar, dinsin artık Bembeyaz mendillerle Küllenen aşklar yansın Mumlar yansın Hadi Hadi Hadi, hadi, hadi Sen doğrusun, sen dürüstsün Çok güzelsin, vazgeçme Dost dilinde şarkı söyle Rüzgâr ol, es özgürce Sen doğrusun, sen dürüstsün Çok güzelsin, vazgeçme Dost dilinde şarkı söyle Rüzgâr ol, es özgürce Güller açsın sevgimizle Kardeşiz senle Senden doğacak yarınlar Senden doğacak Güller açacak her yerde Mumlar yanacak ellerde Kardeş pupa yelkenler Sevda dolacak Sen, ben, onlar, milyonlar Dinmeyen yağmurlar yağsın Susmasın sevda gözlerde Akmasın yaslar, dinsin artık Bembeyaz mendillerle Küllenen aşklar yansın Mumlar yansın Hadi Hadi Tabii, hadi, hadi Sen doğrusun, sen dürüstsün Çok güzelsin, vazgeçme Dost dilinde şarkı söyle Rüzgâr ol, es özgürce Sen doğrusun, sen dürüstsün Çok güzelsin, vazgeçme Dost dilinde şarkı söyle Rüzgâr ol, es özgürce Güller açsın sevgimizle Kardeşiz senle Güller açsın sevgimizle Kardeşiz senle Güller açsın sevgimizle Kardeşiz senle

Herşeyden Çok Bugün uyandığımda yoktun yanımda Canım bugün ilaçlarımı almadım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım bugün ilk defa sensiz kaldım *** Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok *** Güller denize bakıyor günlerdir Güller güneşi özlüyor sersefil Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok

Canım Sıkılıyor Canım Canım bana bırak Bu gece gözlerini Aklımı alıp Götürme bu gece Gözlerimde Yaş yerine Gözlerin olsun Nolursun dur gitme. Canım sıkılıyor canım Gözlerinle olmayınca. Hani koyup gidiyorsun ya beni Canım canım sıkılıyor geceleri Odam buz gibi sensiz Uyku tutmuyor gözlerimi. Canım bana bırak bu gece ellerini Aklımı alıp Götürme bu gece Ellerimde kadehler yerine Ellerin olsun n'olursun dur gitme. Canım sıkılıyor canım Ellerinle olmayınca. Hani koyup gidiyorsun ya beni Canım canım sıkılıyor geceleri Odam buz gibi sensiz Uyku tutmuyor gözlerimi. Canım sıkılıyor canım Gözlerinle olmayınca Canım sıkılıyor canım Ellerinle olmayınca Canım sıkılıyor canım. Mmm...

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum... Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum...

Neredesin Sen Şu garip halimden bilen işveren azlı Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Ben aglarsam aglayıp, gülersem gülen Bütün dertlerım anlayıp, halımı bılen Sankı kalbımı bılerek, yüzüme gülen Gönlüm hep senı arıyor neredesın sen Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor Hiç bir tabib şu yarama melhem olmuyor Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen

Bizi Kimse Ayıramaz Zincirleri kırıp geldik Engelleri aşıp geldik Canı cana katıp sevdik Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz *** Sevda dersen sevda bizde Yürek dersen yürek bizde Beraberiz son nefeste Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz *** Yüreğimiz dilimiz bir Hislerimiz kalbimiz bir Hissederiz görürüz bir Bir can iki sayılamaz Bizi kimse ayıramaz

Gitme Sevgilim Gözümde yaşlarla bırakıp beni Elveda diyerek gitme sevgilim Bir anlık öfkeyle yıkma her şeyi Kalbine sormadan gitme sevgilim Kalbine sormadan gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim *** Mutluluk getirmez vefasız yıllar Teselli vermezki baktığın fallar Gurur dağlarından aşılmaz yollar Kalbine sormadan gitme sevgilim Kalbine sormadan gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim *** Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah Zor gelir ayrılık alışamazsın Canlanır anılar unutamazsın Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim

Haram Geceler Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar değdi, inan Adım gibi biliyorum Yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Hatıralar gözlerimde Dalıp dalıp gidiyorum Acımasız dertlerimle Yapayalnız yaşıyorum Yâr yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yâr yine başım belalarda Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum

Haydi Şimdi Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan Özledim sözlerini şimdi gel Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan Özledim gözlerini şimdi gel *** Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan Özledim ellerini şimdi gel Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin Özledim aşkını şimdi gel Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensin olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni Şimdi gel ah şimdi gel *** (Haydi şimdi gel), sensin olamam ki (Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki (Haydi şimdi gel), kollarına al beni

Tik Tak Sevgine koyma yasak Aşkın bana bir tuzak Bu inadı gel bırak Geçiyor zamanın bak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Gel beraber olalım Çeyrek saat keyfine *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Ah şu saatler beni Deli ediyor deli Yelkovanla akrebi Alıyor benden seni *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Her anı yaşayalım Haydi naz etme canım Mutluluğa beş kala Hızlandı yine nabzım Hızlandı yine nabzım *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak *** Tak tak tiki tiki tak Tak tak tiki tiki tak Tak tak tak tiki tiki tak

Töre Sevin gönül sevin deme Nasıl sevinebilirsin? Yâr töreye boyun eğmiş Sevinemezsin Aaah, yâr töreye boyun eğmiş Sevinemezsin Sabret gönül sabret deme Nasıl sabredebilirsin? Yârin ellerin elinde Sabredemezsin Yârin ellerin elinde Sabredemezsin *** Vazgeç gönül vazgeç deme Nasıl vazgeçebilirsin? Sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin Aaah, sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin Sabret gönül sabret deme Nasıl sabredebilirsin? Yârin ellerin elinde Sabredemezsin Yârin ellerin elinde Sabredemezsin *** Ah le vay le vay le vay le vay le vay leeee hey hey hey Anemi leeheey heeey heeey hey le vay le vay leeehey

Yaz Gazeteci Kalemin bıksa da sen sakın bıkma Yazmaya devam et, yarım kalmasın Kırılsın kafesler, bütün vazolar Çiçekler dalından koparılmasın *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** (Yaz gazeteci, yaz) (Yaz gazeteci, yaz) (Bıktım yazı beklemekten) Yazıver de gelsin bu yaz *** Yetmez mi baharı beklediğimiz? Senden başka ümit kalmadı, inan Hasret ateşini söndürmek için Birkaç satır bile yetişir, inan *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** (Yaz gazeteci, yaz) (Yaz gazeteci, yaz) (Bıktım yazı beklemekten) Yazıver de gelsin bu yaz *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz *** Yaz gazeteci, yaz Yaz gazeteci, yaz Bıktım yazı beklemekten Yazıver de gelsin bu yaz

Ye Kürküm At binenin yol gidenin Töresi bu her düzenin Devir senin devran senin Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** At binenin yol gidenin Töresi bu her düzenin Devir senin devran senin Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Aşk masaldır ömür rüya Aç gözünü kalma yaya İkram bana değil sana Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Hiçbir akıl baş edemez Bu gidişe dur diyemez Bu fırsat ele geçmez Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye *** Aşk masaldır ömür rüya Aç gözünü kalma yaya İkram bana değil sana Ye yeye ye ye ye kürküm ye Ye yeye ye ye ye kürküm ye

Yüreğimde Ateş Dur, dur, dur gitme ne olursun Yalvarırım dinle beni biraz sevgilim Ben seninle yaşadım Seninle huzur bulurum *** Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım Sokaklarda başıboş dolaşıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Dur, dur son ver artık bu gidişe Kaybolup gidersin beni çok ararsın Çıkmazlara düşersin *** Bir kalpsizi seversin yanarsın Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım Sokaklarda başıboş dolaşıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum *** Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var Yüreğimde bir ateş yanıyorum

A Benim Selvi Boylum A benim selvi boylum Gül yüzlüm güneş gözlüm İsterim ki benim ol Senle geçsin bu ömrüm *** Dünyâ durmadan döner Her gün ömürden gider Şu kısacık hayâtta Olmasın elem keder *** Dudakların tebessüm Kalbin sevgiyle dolsun Sendeki tüm duygular Yalnızca benim olsun

Küçüksu da Gördüm Seni Küçüksu'da gördüm seni Gözlerinden bildim seni İnkar etmem sevdim seni Ne kadar cefa edersen Gönül ayrılmıyor senden *** İnce beli sarmayınca Gonca gülü dermeyince Ya sen ya ben ölmeyince Ne kadar cefa edersen Gönül ayrılmıyor senden

Kırmızıyı Severler Aman aman, aman Kırmızıyı severler, etsiz yemek yemezler Romanlarım böyledir, çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun Kırmızıyı severler Etsiz yemek yemezler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler Kırmızıyı severler Etsiz yemek yemezler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun Düğün dernek ederler Birbirini överler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler Düğün dernek ederler Birbirini överler Romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İlle de roman olsun İster çamurdan olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun

Neden Saçların Beyazlaşmış Arkadaş Neden saçların beyazlamış, arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlamış, arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?" Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Ya Rabb'im, bu dünyaya ben niye geldim?" Ölürsem kabrime gelme, istemem Ölürsem kabrime, kabrime gelme, gelme, istemem İnim inim inleme, istemem İnim inim inleme, istemem İstemem, Allah Allah, istemem Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş Dünyanın derdi bitmez içmekle, arkadaş Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş Dünyanın derdi bitmez böyle, arkadaş Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?" Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?" Neden saçların beyazlaşmış, arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? İçtiren mi var, arkadaşım? İçtiren mi var? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime "Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"

Senmiydin Sen miydin gözümdeki yaşları bitiren sen miydin Acıları hep bana beren senmiydin Beni benden çalıp giden senmiydin Beni aşka tutsak eden sen, sen miydin Sen miydin Gönlümde fırtınalar koparan sen miydin Bana gülmeyi çok gören sen miydin Beni hayata küstüren sen miydin Saçlarıma akları, düşüren sen sen miydin Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin Hasreti içime mahkum eden sen miydin Cevapsız sorular bırakıp giden sen sen miydin Sen miydin dermansız dertleri bana ceren sen miydin Gözümde dolup kalan tek hatıram sen miydin Aramıza engeller koyan sen miydin Her gece tanrıdan dilenen sen sen sen miydin Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin Hasreti içime mahkum eden sen miydin Cevapsız sorular bırakıp giden sen miydin

Şoparım Şoparım şoparım, hamil şoparım Şoparım şoparım, hamil şoparım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Şoparım şoparım, hamil şoparım Şoparım şoparım, roman şoparım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Cigarana piizine (cigarana piizine) Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine) Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine Romanım romanım, matiz romanım Romanım romanım, matiz romanım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Romanım romanım, matiz romanım Romanım romanım, matiz romanım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Cigarana piizine (cigarana piizine) Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine) İddiayı bulamazsan uşlanırım piizine Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine

Bana Herşey Seni Hatırlatıyor Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor Gökyüzünde güneş o gözlerini Çatlayan topraklar o hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor...

Yama Yama Aşk ipliğiyle dikilen dikiş Bir ömür boyu sökülmez imiş Beni diktiler de ne oldu sanki Her tarafım yama yama yama yama Takıldım bak oltaya Düşüverdim ortaya Söken diken boş kalmaz Yama yama yama Her önüne gelen takılır bana Uçtu yine aklım geldim oyuna Beni diktiler de ne oldu sanki Her tarafım yama yama yama yama Takıldım bak oltaya Düşüverdim ortaya Söken diken boş kalmaz Yama yama yama

Dost Bildiklerim Sanırdım gündüzdür onlarla gecem İçimde ümitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim Nerde o sözlere kandım günler Her gülen yüzü dost sandığım günler Acıdan kahrolup yandığım günler Beni benden etti of dost bildiklerim Acıdan kahrolup yandığım günler Beni benden etti of dost bildiklerim Korkar oldum bana dostum diyenden Varsa varolandan yoksa gidenden Ne onlardan eser kaldı ne benden Beni benden etti dost bildiklerim Ne onlardan eser kaldı ne benden Beni benden etti dost bildiklerim Meydana çıkalı asıl çehreler Aydınlanmaz oldu artık geceler Yalanlar tükendi indi maskeler Beni benden etti dost bildiklerim Yalanlar tükendi indi maskeler Beni benden etti dost bildiklerim Beni benden etti dost bildiklerim

Arıfin Mezarında Mum Yanar Arifin mezarında Beyaz mum yanar Gençliğime doyamadım annem Yüreğim ona yanar Nazarında nazarında Bartın’ın pazarında Sen Arifi sorar isen Şehitler mezarında Balamba’ya çıkmalı Şu Bartın’a bakmalı Kalaycı Ömer’in çocuklarını Darağaca aşmalı

GaDünuma Sinanay Gadunuma şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay (Of) Maniye başlayalım Şeftali taşlayalım Akşam oldu gün battı Cümbüşe başlayalım Şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay Gadunuma şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay (Of) Odasında halıyım Kıymatlı bahalıyım Dostlar düşmanlar bilsin Ben bir yiğit malıyım Şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay Gadunuma şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay (Of) Su gelir kütüğünden İçilmez köpüğünden Ben yârimi tanırım Kınalı topuğundan Şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay Gadunuma şinanay şinanay nay Hanıma da şinanay şinanay nay Güzele de şinanay şinanay nay Çirkine de ninanay ninanay nay

Gel Çıkalım Dağlara Gel Çıkalım Dağlara Gel çıkalım dağlara Aman dağlar olsun evimiz Aman her ağaçtan bir yaprak Aman olsun kiremitimiz Gidemem ben gidemem Aman yol yokmudur arada Aman seni benim elimden Aman ancak alır yaradan Gemi gelir yanaşır Aman içi dolu çamaşır Aman benim yarime Aman her giydiği yaraşır Dondurmam dondurmam içkiyi bulandırmam Dondurmam dondurmam serhoşum uyandırmam

Gide Gide Kundurama Gide Gide (Aman) Kundurama Kum Doldu Eşim Amman Aman Ben Dayanamam Aman Aman Güzel Gel Seke Seke Kum Da Değil (Aman) Yüreğime Gam Doldu Eşim Amman Aman Ben Dayanamam Aman Aman Güzel Gel Seke Seke Bu Şişeler (Aman) Senin İçin Dün Doldu Eşim Amman Aman Ben Dayanamam Aman Aman Güzel Gel Seke Seke

Ip Attım Ucu Kaldi İp attım ucu kaldı Elimde tacı kaldı Ben bekledim el aldı Yürekte acı kaldı Dallar solar mı Hele güzel Bana kıyar mı Gidin durnalar gidin Yarime selam edin Yarim uykuda ise Uykusun haram edin Dallar solar mı Hele güzel Bana kıyar mı Gömlek giyer birmandan Usandırdı bu candan Ne de tatlı dili var Geçemiyom bir yandan Dallar solar mı Hele güzel Bana kıyar mı

Kale Kapısindan Girdim Iceri Kale Kapısından Girdim İçeri Candarmalar Olmuş İki Geçeli Alt'ay Oldu Bu Sevdadan Geçeli Ah Sen Kime Yandın Ah Ben Sana Yandım Kalenin İçinde Üç Ağaç İncir İncir Sallandıkça Her Yanım Sancır Ellerim Kelepçe Boynumda Zincir Ah Sen Kime Yandın Ah Ben Sana Yandım

Kapelesi Ak Gibi Kapelesi Ak Gibi Nereye Gidiyorsun Ok Gibi Dönüp Arkaya Bakmıyorsun Yavrum Burda Yangının Oy Aman Burda Yangın Oy Yok Gibi Bahçeleri Bademli Aman O Yare Ne Demeli Sevdiğim Yar Bal Olmuş Yavrum Parmak Parmak Aman Parmak Parmak Yemeli

Mapushane İçinde Yaniyor Mapushane İçinde Yanıyor Gazlar Bayramdan Bayrama Da A Canım Çalınır Sazlar Kiminin Annesi Ağlar Kimine Kızlar Böyle De Düştüm Zindana Yanar Yanar Ağlarım Demir De Parmaklıktan A Canım Bakar Döner Ağlarım Mapushane İçinde Mermerden Direk Kimimiz Onbeşlik A Canım Kimimiz Kürek İdam Cezasına Dayanmaz Yürek

Mis Pamugum (Kayadan İndirdiler) Kayadan İndirdiler (Aman) Kır Ata Bindirdiler Alt'aylık Mahpusluğu (Aman) Üç Aya İndirdiler Mis Pamuğum Nerelerde Kaldın Göz Yanuğum Bartın Yolu Düzdedir (Aman) Top Zülüfler Yüzdedir Delikanlı Gözleri (Aman) İnce Belli Kızdadır Mis Pamuğum Nerelerde Kaldın Göz Yanuğum

Aysun Gültekin Bülbülüm Bağ Gezerim Bülbülüm, bağ gezerim Âşığım, dağ gezerim Bülbülüm, bağ gezerim Âşığım, dağ gezerim *** Yüz yerde yüz yaram var El sanır sağ gezerim Yüz yerde yüz yaram var El sanır sağ gezerim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** Karanfilsin, barın yok Sen güzelsin, yârin yok Karanfilsin, barın yok Sen güzelsin, yârin yok *** Ben seni çok severim Cahilsin, haberin yok Ben seni çok severim Cahilsin, haberin yok *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye gel...

Aysun Gültekin Mendilim İşle Yolla Mendilim′ işle yolla Mendilim' işle yolla İşle, gümüşle yolla *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz, ne çare *** İçine beş elma koy İçine beş elma koy Birini dişle yolla *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Geçti ömrüm, ne çare *** Mendilim iri dallı Mendilim iri dallı Ucunda lira bağlı Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz, ne çare *** Her kime gönül versem Her kime gönül versem Yâr başım sana bağlı *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Geçti ömrüm, ne çare

Gökmen Uru Kar Mi Yagmis Kar Mı Yağmış Şu Harputun Başına Kurban Olam Toprağına Taşına Henüz Girmiş On Üç On Dört Yaşına Küçücükten Bir Yar Sevdim Yar Nenni *** Bir Of Çeksem Karşı Ki Dağlar Yıkılır, Bugün Posta Günü Canım Sıkılır Ellerin Mektubu Gelmiş Okunur, Benim Yüreğime Hançer Sokulur *** Bir Ah Çeksem Karşı Ki Dağlar Ünüler Ah Ettikçe Eski Derdim Yeniler Ben Ölürsem Mezar Taşım İniler Bu Dert Beni İflah Etmez Öldürür

Koro Aynam Düştü Belimden Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Aynam düştü belimden Garıştı gazellere Tabiatım kurusun Urgunum güzellere Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna *** Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Fesim düştü başımdan Toza battı püskülü Benim sevdiğim güzel Memleketin has gülü Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna *** Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Yağlıh düştü elimden Çamur oldu köşesi Anan seni vermiyir ateşlere düşesi Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna

Koro Cayda Cira ÇAYDA ÇIRA YANIYOR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY) AYDA YILLAR YANIYOR YAVAŞ YÜRÜ SEVDİĞİM ENGELLER UYANIYOR *** KARŞIDA OTURANLAR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY) AZ DERDİM ARTIRANLAR BAŞIMA AKIL KOYUN SEVDADAN KURTULANLAR

Mine Ozdemir Meteristen İneydim Meteris'ten ineydim Güllüm güle gideydim (Güllüm güle giderdim) Eğer güllüm ağlarsa Göz yaşını sileydim (Göz yaşını sileydim) *** Anam gözlerin olam Şirin sözlerin olam(Şirin sözlerin olam) *** Oy milli saramadım Ben muradalamadım (muradalamadım) Cemi kuş yuva yaptı Kuş kadar olamadım (kuş kadar olamadım)

Orhan Hakalmaz Pınarın Başından Pınarın başından ufak taş gelir, Emo'm taş gelir Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo'm yaş gelir Emo suya gider eli boş gelir, Emo'm boş gelir *** Oy güzel güzel salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer *** Pınarın başında yağan kar m'ola, Emo'm kar m'ola Salına salına gezen yar m'ola, Emo'm yar m'ola Benim Emo'm şimdi ellerin m'ola, ellerin m'ola *** Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer *** Pınarın başında yatmış uyumuş, Emo'm uyumuş Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo'm bürümüş Evvel küçücüktü, şimdi büyümüş, Emo'm büyümüş *** Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer

Zara Oy Akşamlar Oy akşamlar Yinem oldu akşamlar Evli evine gider bağlar gazeli Garip nerde akşamlar avşar güzeli *** Al beni beni sar beni beni Yar değil misin Beni bu sevdaya salan sen değil misin *** Sevdi aldattı beni Güldü ağlattı beni Gittim kölesi olam bağlar gazeli Bir pula sattı beni avşar güzeli *** Al beni beni sar beni beni Yar değil misin Beni bu sevdaya salan sen değil misin

Zara Sinemde Bir Tutuşmuş Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı *** Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı *** Ah Nolaydı, yar olaydı Yar bade dolduraydı Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı *** Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı *** Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı *** Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı *** Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı

Aç Kapıyi Ben Geldim Aç Kapıyı Ben Geldim Avanım Safa Geldin Hoş Geldin Ölüyom Elediyor Elediyor O Yar Beni Delediyor Ela Da Gözler Külediyor *** Çuha Da Yelek Eklolur Avanım Çirkin Seven Dertlolur Ölüyom Sen De Yanuh Ben De Yanuh Sular Da Akar Boz Bulanıh Eller De Uyur Ben Uyanıh *** Severisen Güzel Sev Avanım Güzel Merhametlolur Ölüyom Elediyor Elediyor O Yar Beni Delediyor Ela Da Gözler Külediyor