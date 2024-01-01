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7/24 Dinle Akşam Üstü

Akşam Üstü Şarkı Sözleri

Adnan Şenses Akşam Üstü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Adnan Şenses Akşam Üstü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akşam Üstü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Adnan Şenses

Adnan Şenses

Akşam Üstü

  • Neden Saçların Beyazlaşmış Arkadaş

  • Elfida

  • Tutki Çıldırdım

  • Yuşa Tepesi

  • Gitme

  • Töre

  • Akşam Üstü

  • Bir Güldün Yar

  • Eflatun (Kazım'a)

  • Hoşgeldin

  • Vapurum

  • Vazgeçmem

  • Bahar Şarkısı

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