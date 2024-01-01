Adnan Şenses

-
Neden saçların beyazlamış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Neden saçların beyazlamış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Ya Rabb'im, bu dünyaya ben niye geldim?"
Ölürsem kabrime gelme, istemem
Ölürsem kabrime, kabrime gelme, gelme, istemem
İnim inim inleme, istemem
İnim inim inleme, istemem
İstemem, Allah Allah, istemem
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş
Dünyanın derdi bitmez içmekle, arkadaş
Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle, arkadaş
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Neden saçların beyazlaşmış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
İçtiren mi var, arkadaşım?
İçtiren mi var?
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
-
Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran
Bir alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran
Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi
Senden bana şimdi zamanı sızdıran
**
Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın
Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların
Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu
Yorulmuşsun, hakkını almış yılların
**
Elfida, bir belalı başımsın
Elfida, beni fark etme sakın
Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın
Elfida, hep aklımda kalacaksın
**
Elfida, sen eski bir şarkısın
Elfida, beni fark etme sakın
Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın
Elfida, hep aklımda kalacaksın
**
Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın
Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların
Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu
Yorulmuşsun, hakkını almış yılların
**
Elfida, bir belalı başımsın
Elfida, beni fark etme sakın
Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın
Elfida, hep aklımda kalacaksın
**
Elfida, sen eski bir şarkısın
Elfida, beni fark etme sakın
Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın
Elfida, hep aklımda kalacaksın
**
Elfida, bir belalı başımsın
Elfida, beni fark etme sakın
Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın
Elfida, hep aklımda kalacaksın
**
Elfida, sen eski bir şarkısın
Elfida, beni fark etme sakın
Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın
Elfida, hep aklımda kalacaksın
-
Tut ki çıldırdım
Usulca ruhuna binip de gittin
Terk eden olmayı sen bilerek seçtin
Yalnızlık koynuma düştü her gece
Masaldı uyuttun ya da ben kandım
***
Sakindi sularım sessiz ağlardım
Fırtınayı bu boranı sen içime attın
***
Tut ki çıldırdım
Tut ki ölüyorum
Giderken bile senden
Sana dönüyorum
***
Tut ki çıldırdım
Tut ki ölüyorum
Giderken bile senden
Sana dönüyorum
***
İnanmak uzakta bir ıssız şehir
Üstümüzde uçardı hep yemin kuşları
Haliç'te mahsur bir geminin hüznü
Anlardı belki bizi bir gün kim bilir
***
Haliç'te mahsur bir geminin hüznü
Anlardı belki bizi bir gün kim bilir
***
Tut ki çıldırdım
Tut ki ölüyorum
Giderken bile senden
Sana dönüyorum
***
Tut ki çıldırdım
Tut ki ölüyorum
Giderken bile senden
Sana dönüyorum
***
Tut ki çıldırdım
Tut ki ölüyorum
Giderken bile senden
Sana dönüyorum
***
Tut ki çıldırdım
Tut ki ölüyorum
Giderken bile senden
Sana dönüyorum
-
Fırtınalar kopuyor
Hazreti Yuşa tepesinden
Akşam güneş batarken baktım
(Yelkovanlar, gün boyları, akrepler, gece yarıları)
***
17 metre bir peygamber
Bir de yorgun çınarlar, dostum
(13 sene habersiz açan bir çiçek gibi)
(Kadife günehlarla sızan bir gülüş gibi)
***
Birden sen geldin aklıma
Düşlerimi sattım rüzgara
Ne kalırsa kalsın yarına
***
Sessizlik yıkıldı üztüme
Ne günümde, ne gecemde
Zehir doldu sancımsın
Yalnızlığımın döngüsünde (yokluğuna yazılmış bu şarkımı duy artık)
***
Açtım kollarımı, çıplak dedin
Kaçtım yollarından, korkak dedin
Yaktım ah mevsimleri senin için
Derinden mezarımı kazıverdin
***
Hazreti Yuşa tepesinde
Senli benli hayaller kurdum
(Ya gidersen, ya dönmezsen, ya derdimi sana söyleyemezsem)
***
Aforoz edilmiş bir İstanbul
Bir de nankör martılar dostum
(Bu dost ismine kavrulmuş bir dervişim)
(40 kapıdan 40 taklayla dizlerine düşmüşüm)
***
Birden sen geldin aklıma
Düşlerimi sattım rüzgara
Ne kalırsa kalsın yarına
***
Sırtlamışken bedenimi
Bir çingene altın dişli
Boşver dedi hayalleri
Kim kaldı ki benden beri? (yokluğuna yazılmış bu şarkımı duy artık)
***
Açtım kollarımı, çıplak dedin
Kaçtım yollarından, korkak dedin
Yaktım ah mevsimleri senin için
Derinden mezarımı kazıverdin
***
Açtım kollarımı, çıplak dedin
Kaçtım yollarından, korkak dedin
Yaktım ah mevsimleri senin için
Derinden mezarımı kazıverdin
***
Açtım kollarımı, çıplak dedin
Kaçtım yollarından, korkak dedin
Yaktım ah mevsimleri senin için
Derinden mezarımı kazıverdin
-
Ayrılık aşk gibidir derdin zamanını beklemez
Bu alışkanlık bu acı bu dert feryadımı dinlemez
Ayrılık aşk gibidir derdin zamanını beklemez
Bu alışkanlık bu acı bu dert feryadımı dinlemez
Son bir kez gülümsesen yüzümdeki yaşları silsen
Son bir kez seninim desen gözlerin yalan söylese
***
Şimdi kal desem gitme desem gitme gitme
Kal desem gitme desem gitme
Şimdi kal desem gitme desem gitme gitme
Dönüş yok ki yollardan gitme
Gitme
***
Soğumuş çayım sönmüş sigaram toplanmış eşyalarım
Yüreğimden süzülü vermiş hoşçakal susuşlarım
Son bir kez gülümsesen yüzümdeki yaşları silsen
Son bir kez seninim desen gözlerin yalan söylese
***
Şimdi kal desem gitme desem gitme gitme
Kal desem gitme desem gitme
Şimdi kal desem gitme desem gitme gitme
Dönüş yok ki yollardan gitme
Gitme
-
Kelimesi kısa tutuluyor çıktığım sokakların
Bir umutken sabahki oyuncağım
İlk defa beşini dolayıp bir yere
Son defa babama acil çıkış yollarıyım
***
Dünün aynısı, yarının aynası
Duyduklarım bir kızın şarkısı
Omuzunda feleğin kamçısı
Ne kadar sürer uyanması?
***
Yakılır karası, takık amcası
Evlenmenin daha yabancısı
Kapısında beşiği kertmesi
Ne kadar sürer büyümesi?
***
Yanına bir adam verdiler
"Bu senin kocandır", dediler
***
Eline altın kelepçeler
Dünyayı sırtına yüklediler
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
Dünün aynısı, yarının aynası
Anlattığım bir mapus şarkısı
Koğuşlardan duyulur voltası
Ne kadar sürer alışması?
***
Toplanmış babası, amcası
Öldürmenin daha yabancısı
Omuzunda pişmanlık sancısı
Ne kadar sürer dayanması?
***
Eline bir silah verdiler
"Küçüksün, çıkarsın", dediler
***
Artık ablan değildir o
Namusu kanla temizlediler
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
***
O zaman kaçma vakti (kaçma vakti)
O zaman diyar diyar (diyar diyar)
Ölümden hesap vakti (hesap vakti)
Sana kim, kimler ağlar? (Kimler ağlar?)
-
Hatırlamak zor olsa da
Babam gitmiş ya bir sabah
Ben uyurken
Onun gibi bir eylüldü
Sen de gittin babam gibi
Bu şehirden
***
İnandım, kandım, sevdim belki
Her sevda bir adım yalnızlığa
Sen su oldun ben balık sanki
Medcezir vakti çektin gittin
***
Ne gece ne gündüz
Akşamüstü sevdim seni
Ben yine yersiz yurtsuz
Beklerim bir gün dönmeni
***
Ne gece ne gündüz
Akşamüstü sevdim seni
Ben yine yersiz yurtsuz
Beklerim bir gün dönmeni
***
Eylül gelirken bir düş gibi
Son baharı silbaştan dinliyorum
Güneş soğuk yağmur kuru
Daha dün gibi
Geri gelmedi gelmez giden
Biliyorum
***
İnandım, kandım, sevdim belki
Her sevda bir adım yarınlara
Hayat bir saklambaç gel bul beni
Biter bütün rüyalar uyanınca
***
Ne gece ne gündüz
Akşamüstü sevdim seni
Ben yine yersiz yurtsuz
Beklerim bir gün dönmeni
***
Ne gece ne gündüz
Akşamüstü sevdim seni
Ben yine yersiz yurtsuz
Beklerim bir gün dönmeni
***
Ne gece ne gündüz
Akşamüstü sevdim seni
Ben yine yersiz yurtsuz
Beklerim bir gün dönmeni
***
Ne gece ne gündüz
Akşamüstü sevdim seni
Ben yine yersiz yurtsuz
Beklerim bir gün dönmeni
-
Aklım ermez gidişine
Beni terk edişine
Zaman uymaz gün yorulmaz
Yüreğim dayanmıyor
***
Sensiz gecelerin koynunda
Bir tutam anı avucumda
İnkar etme biliyorsun
Derman senin kollarında
***
Bir güldün yar sen
Hep elime batanım
Seni dalından kopardım
Kan doldu avuçlarım
***
Bir güldün yar sen
Hep elime batanım of
Seni dalından kopardım
Kan doldu avuçlarım
Kan doldu avuçlarım
***
Aklım ermez gidişine
Beni terk edişine
Zaman uymaz gün yorulmaz
Yüreğim dayanmıyor
***
Sensiz gecelerin koynunda
Bir tutam anı avucumda
İnkar etme biliyorsun
Derman seni kollarında
***
Bir güldün yar sen
Hep elime batanım
Seni dalından kopardım
Kan doldu avuçlarım
***
Bir güldün yar sen
Hep elime batanım of
Seni dalından kopardım
Kan doldu avuçlarım
Kan doldu avuçlarım
***
Bir güldün yar sen
Hep elime batanım
Seni dalından kopardım
Kan doldu avuçlarım
***
Bir güldün yar sen
Hep elime batanım of
Seni dalından kopardım
Kan doldu avuçlarım
Kan doldu avuçlarım
-
Kapımda yanmadan aşkın al ve git
Çocuklar uyanmadan daha
Silinmez ne kadar zorlasan da gökyüzü
Tükenmez denizlerin mavi rengi
***
Muhteşem bir çığlık olsan da kar etmez
Gökkuşağını silemez o hırçın güzelliğin
Eflatun bir düş düşün düşünde görmüşsün
Rimellerin mavi çimenlerin mavi
***
Beyazlar getirmiş melekler ömrüme
Turuncu çiçekler turuncu sevgiler
Düşlerimde sensin en güzel günümde
Deniz kokan çocuklar getir ülkeme
***
Beyazlar getirmiş melekler ömrüme
Turuncu çiçekler turuncu sevgiler
Düşlerimde sensin en güzel günümde
Barış kokan çocuklar getir ülkeme
Düşlerimde sensin en güzel günümde
Deniz kokan çocuklar getir ülkeme
-
Çıkageldin bir güz ikindisi
Elinde bavul, yenilgilerin
Çıkageldin bir savaş öncesi
İncinmiş ümitlerin
***
Çıkageldin bir güz ikindisi
Elinde bavul, yenilgilerin
Çıkageldin bir savaş öncesi
İncinmiş ümitlerin
***
Bilmediğim dünyalarda yaşardın sen
Rüya gibiydi tüm gerçeklerin
***
Hoşgeldin
Yaşamak, güzel derdin
Hoşgeldin
Mavi mavi gülümserdin
***
Hoşgeldin (hoşgeldin)
Yaşamak, güzel derdin
Hoşgeldin (hoşgeldin)
Mavi mavi gülümserdin
***
Çıkageldin bir bahar ortası
Elinde ölmüş çiçeklerin
Çıkageldin bir aşk sonrası
Bitmemiş hayallerin
***
Çıkageldin bir bahar ortası
Elinde ölmüş çiçeklerin
Çıkageldin bir aşk sonrası
Bitmemiş hayallerin
***
Bilmediğim dünyalarda yaşardın sen
Rüya gibiydi tüm gerçeklerin
***
Hoşgeldin
Yaşamak, güzel derdin
Hoşgeldin
Mavi mavi gülümserdin
***
Hoşgeldin (hoşgeldin)
Yaşamak, güzel derdin
Hoşgeldin (hoşgeldin)
Mavi mavi gülümserdin
***
Dertlenmiş, yakarmışsın
Durmadan ağlarmışsın
Soylenmişsin, kıskanmışsın
Korkuya pabuç bırakmamışsın
Sabahları yalvarmışsın
Gözyaşlarına saklanmışsın
Akşamlara sığınmışsın
Yarınlara yaslanmışsın
Söylemekten utanmışsın
Ama sonunda hep yalnız kalmışsın
-
Vapurum üç borulu
Vapurum üç borulu
Yola çıkma yorulur
Yola çıkma yorulur
***
Eğer hasta olursan
Eğer hasta olursan
Ben olurum doktorun
Ben olurum doktorun
***
Vapurun direğine
Vapurun direğine
El koydum küreğine
El koydum küreğine
***
Sevda nedir bilmezdim
Sevda nedir bilmezdim
Sen soktun yüreğime
Sen soktun yüreğime
***
Gemici başı mısın?
Gemici başı mısın?
Cevahir taşı mısın?
Cevahir taşı mısın?
***
Sana bir mendil versem
Sana bir mendil versem
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
***
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
***
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
***
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
Koynunda taşır mısın?
-
Çocuktuk o zamanlar
Yalandan oyuncaklar
Yol parasını harcayıp
Yürürdük eve kadar
***
Derken bir gün
Başka türlü bir ışık
Parladı gözümde ilk aşktı bu
***
Gel zaman git zaman
Savrulduk ömürlere
Başka dünyalar, başka rüyalar içinde
***
Derken bir gün
Bir tren garında
Çıktın karşıma karanfiller açarken
***
Yıllar geçmiş nasıl da fark etmeden
Okyanuslar kururmuş yalnızlıklar yüzünden
Gel benim yarınım ol daha fazla bekletmeden
Vazgeçmem, vazgeçmem senden
***
Gel zaman git zaman
Savrulduk ömürlere
Başka dünyalar, başka rüyalar içinde
***
Derken bir gün
Bir tren garında
Çıktın karşıma karanfiller açarken
***
Yıllar geçmiş nasıl da fark etmeden
Okyanuslar kururmuş yalnızlıklar yüzünden
Gel benim yarınım ol daha fazla bekletmeden
Vazgeçmem, vazgeçmem senden
-
Yağmurlu günlerde seviş benimle
Kuşlar çinko damı gagalarken
Teninin kokusunu değiştiren yağmurlardan
Mh-mh-mh-mhm
***
Sıcak öğle sonlarında seviş benimle
Buhurlar tüterken tenimden
Yanan toprağın buğusu soluğumken
Mh-mh-mh-mhm
***
Bahar günleri dere boylarında seviş benimle
Kestane saçlarında kelebekler asılıyken
Yaz geceleri kurumuş dere yataklarında
Sıcak kumlar yatağımız, söğütler çatımız, duvarımızken
***
Yağmurlu günlerde seviş benimle
Kuşlar çinko damı gagalarken
Teninin kokusunu değiştiren yağmurlardan
Mh-mh-mh-mhm
***
Bahar günleri dere boylarında seviş benimle
Kestane saçlarında kelebekler asılıyken
Yaz geceleri kurumuş dere yataklarında
Sıcak kumlar yatağımız, söğütler çatımız, duvarımızken