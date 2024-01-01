Adnan Şenses

-
Gönderme senden selam gelmesin
Baksada gözlerin beni görmesin
Razıyım ömrümce yüzüm gülmesin
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
Kurudu gözlerim ağlatamazsın
Bende ki yarayı sen saramazsın
Şimdi benim için bir yabancısın
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
Yaptıkların yeter bakma yüzüme
Hep ihanet ettin aşkın özüne
Artık seni gömdüm garip gönlüme
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
Kurudu gözlerim ağlatamazsın
Bende ki yarayı sen saramazsın
Şimdi benim için bir yabancısın
Ne gel sor halimi ne kapımı çal
-
Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına
Ben giderim Batum'a da, Batum'un batağına
Pencereden içeri
Al beni otağına
Pencereden içeri
Al beni otağına
***
Nazlı yârim geldim sana
Fistanlığını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana
***
Kağızman'a ısmarladım nargele, nargele
Kağızman'a ısmarladım nargele, nargele
Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele
Gümüş kemer ince bele dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele oy
Dar gele, dar gele
***
Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı
Erzurum'a ısmarladım kazanı, kazanı
Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı
Ben sevirem hem okuru yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı oy
Yazanı, yazanı
***
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
***
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
-
Ellerim gözlerim kelepçelerde
Sevda çöllerinde
Geçiyor günlerim gecelerim
Sevda zindanlarında
***
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
***
Varlığın dilimde bir yudum su
Sevda çöllerinde
Hayalin serabım yeterdi bana
Sevda zindanlarında
***
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
***
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
***
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
Yeter ki sen sev beni
Yeter ki inan bana
-
-
Toprağım suya karıştı bugun
Yağmurla yağan sensin gönlüme
Her sabah adın dolaşır
Her güne hüzün karışır
Yar seni seni düşününce
Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar
Günlerden pazartesi bomboş sokaklar
***
Her gece açar dert çiçekleri
Şarkılar seni söyler pazartesi günleri
Her gece açar dert çiçekleri
Şarkılar seni söyler pazartesi günleri
***
Aşkıma ihanet günü bugün
Simsiyah sayfalar gönlüme
Her sabah adın dolaşır
Her güne hüzün karışır
Yar seni seni düşününce
Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar
Günlerden pazartesi bomboş sokaklar
***
Her gece açar dert çiçekleri
Şarkılar seni söyler pazartesi günleri
Her gece açar dert çiçekleri
Şarkılar seni söyler pazartesi günleri
***
Her gece açar dert çiçekleri
Şarkılar seni söyler pazartesi günleri
Her gece açar dert çiçekleri
Şarkılar seni söyler pazartesi günleri
***
Her gece açar dert çiçekleri
Şarkılar seni söyler pazartesi günleri
Her gece açar dert çiçekleri
Şarkılar seni söyler pazartesi günleri
-
Sanki bir ömür oldu
Canım hangi yerdesin
Şarkılar seni sordu
Nerelerdesin
***
Kadehler boşaldı sana
Günlerim doluyor sana
Nerelerdesin of
Nerelerdesin
Leylim, leylim yar beklerim
Kapı, kapı yol gözlerim
Bugün ayın kaçı yarim
Nerelerdesin
***
Leylim, leylim yar beklerim
Kapı, kapı yol gözlerim
Bugün ayın kaçı yarim
Nerelerdesin
***
Bugün ayın kaçı yarim
Nerelerdesin
Bu şarkım sana isyan
Canım hangi yerdesin
Serseri gönlüm figan
Nerelerdesin
***
Buluttan yağmur oldum
Yunus'tan Nazım oldum
Nerelerdesin of
Nerelerdesin
***
Leylim, leylim yar beklerim
Kapı, kapı yol gözlerim
Bugün ayın kaçı yarim
Nerelerdesin
***
Leylim, leylim yar beklerim
Kapı, kapı yol gözlerim
Bugün ayın kaçı yarim
Nerelerdesin
Bugün ayın kaçı yarim
Nerelerdesin
***
Leylim, leylim yar beklerim
Kapı, kapı yol gözlerim
Bugün ayın kaçı yarim
Nerelerdesin
***
Leylim, leylim yar beklerim
Kapı, kapı yol gözlerim
Bugün ayın kaçı yarim
Nerelerdesin
-
Dolaşırım dünyayı
Bir uçtan bir diğer uca
Savaşlar, yoksul halklar
Bombalar, ölen çocuklar
***
Nükleer denemeler
Filistin'den ölümler
Karabağ, Azerbeycan
Kafkasya, neler, neler
***
Terör, bomba, kin ve nefret
Dünya bu kadar
İstersen, değişir her şey
Ölmesin çocuklar
***
Dünya kan içinde
Dünya yokluk içinde
Haydi sen de katıl bize
Artık ölmesin çocuklar
***
Düşünürüm dünyayı
Bir uçtan bir diğer uca
Darbeler, darbeciler
Açlık kokan Afrika'da
***
Çernobilden iz kaldı
Sakat doğdu çocuklar
Bosna, Irak farketmez
Kübadaki kontralar
***
Terör, bomba, kin ve nefret
Dünya bu kadar
İstersen, değişir her şey
Ölmesin çocuklar
***
Dünya kan içinde
Dünya yokluk içinde
Haydi sen de katıl bize
Artık ölmesin çocuklar
***
Terör, bomba, kin ve nefret
Dünya bu kadar
İstersen, değişir her şey
Ölmesin çocuklar
***
Dünya kan içinde
Dünya yokluk içinde
Haydi sen de katıl bize
Artık ölmesin çocuklar
-
Anılar her gün seni bana sorarken
Mektubun nihayet geldi gittiğin yerden
Güneşe kızdık hatırla yağmura küstük
Birkaç ay önce vedalaşırken
***
Umut taşır yürekler yolculuklarda
Sarar yine kor ateşin sarsa neye yarar?
Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir
Antalya'da sonbahar
***
Saçların yine ateş renginde mi?
Sımsıcak dudakların kemer gibi mi?
Yat limanı martılar sabah yıldızları
Bir dahaki mektubunda yazarsın değil mi?
***
Umut taşır yürekler yolculuklarda
Sarar yine kor ateşin sarsa neye yarar?
Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir
Antalya'da sonbahar
***
Umut taşır yürekler yolculuklarda
Sarar yine kor ateşin sarsa neye yarar?
Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldir
Antalya'da sonbahar
Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldir
Antalya'da sonbahar
-
Gocmen kuslar al pulludan, gecıp gıderken
Kız oglanla rakkas edıp soz keserken
Huzun olur ayrılıklar daglar deserken
Soyleyın yarıme bu yollarda turku soylesın
Aksama beklesın gelecegım, camları dınlesın
***
Selam durur hasan cavus, saros'un daglarına
Kas goz ıle tufek atar merıc'ın ortasına
Cumbus olur mahallede gelının kınasına
Soyleyın yarıme bu yollarda turku soylesın
Aksama beklesın gelecegım camları dınlesın
-
Ferhat olup dağlar aştım girerim diye gönlüne
Aşık oldum sazım çaldım bu dünyanın üstüne
Derdime derman olman için çabaladım boşuna
Bir daha, bir daha çıkmam karşına
***
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
***
Ferhat olup dağlar aştım girerim diye gönlüne
Aşık oldum sazım çaldım bu dünyanın üstüne
Derdime derman olman için çabaladım boşuna
Bir daha, bir daha çıkmam karşına
***
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
***
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
***
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
Tuttuğun altın olsa, bu dünya sana kalsa
İnan ki bir ömür boyu bir daha çıkmam karşına
-
Haberler kötü söyler yine
Yine konu güneydoğu
Kaç asker ölmüş yine
Kaç anne matem dolu
***
Bir başka ana o da ağlar
Kanber ateş diye bu ülkede
Türkiyem, Türkiyem nereye?
Türkiyem, Türkiyem nereye?
***
Devletin gücü varken
Çeteler neden, niye?
İpekçi, mumcu Çetin Emeç
Hain miydi bu ülkede?
***
Türkiyem, Türkiyem nereye?
Türkiyem, Türkiyem nereye?
***
Katiller dışardayken
Manisada öğrenciler
Raporlar, işkenceler
***
Hastane kurbanı Mustafa
Düzene yenildi sonunda
Kahır çeken emekliler
***
Sağlık, eğitim, ekonomi
Yedi, bitirdi ülkemi
Hapse attılar düşünceleri
***
Bilinçsiz cahil koca kafalar
Kokainden para kazananlar
Ne duruma düşürdüler güzel ülkemi
***
Türkiyem, Türkiyem, Türkiyem nereye?
Türkiyem, Türkiyem, Türkiyem nereye?
***
Haberler kötü gelse de
Her şey kötü gitse de
Umut et, yarın güneş
Başka doğar ülkeme
***
Türkiyem, Türkiyem, Türkiyem
-
Anadolu diyarında dumansız kaldım
Anadolu diyarında dumansız kaldım
Sardım dört bir yanıma umut dert sardım
Sesini duymak için yollara kaldım
Sesini duymak için yollara kaldım
***
Dağlar beni nice nice eylesin
Dostum gelmez dağlar nice eylesin
***
Anadolu diyarında ağaçlı yollar
Anadolu diyarında ağaçlı yollar
Dökülür sevdasız kalan yapraklar
Göçtürür kuşları soğuk rüzgarları
Göçtürür kuşları soğuk rüzgarları
***
Dağlar beni nice nice eylesin
Dostum gelmez dağlar nice eylesin
***
Bir çıra yandı bir mum daha söndü gündüzden
Halen bardak dolu mu hayır boşalmış arkadaş
Yaptığımız bu deney güneşin kendi ışığından
Hayret suyumuzu buharlaştırıp eksiltmişiz arkadaş
***
Gelin dedim gelin birlik olalım
Bunu daha aydın güne kavuşturalım
Ayna yapalım ne bilim su ısıtalım
Su buharlaşırsa depolar satarız arkadaş
***
O zamanlar gökten yağmur yerine kan damlardı anaların gözbebeklerin
Çocuklar babasız anneler kocasızdı arkadaş
Ne bilgisayarların dünyası
Ne otoyolların grafiği
Ne sokak ortasında mafya hesaplaşması
Hiçbiri, hiçbiri çözemezdi bu sırrı arkadaş
Kadınlarımız kadınlarımız vardı bin dokuz yüz yirmilerde
Kadınlarımız yirmi birler de
Yürürlerdi yekpare meşalelerinden tekerlekleriyle
Yürürlerdi Kocatepe'ye
Yürürlerdi Çanakkale'ye
Arşın arşın yükselirdi Mustafa Kemal'in gölgesi
Aşardı aşardı aşardı aşardı (dağlar beni nice nice eylesin)
Dostum gelmez dağlar nice eylesin
***
Dağlar beni nice nice eylesin
Dostum gelmez dağlar nice eylesin
Dağlar beni nice nice eylesin
Dostum gelmez dağlar nice eylesin