Neredesin Firuze Şarkı Sözleri
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Adnan Şenses
Neredesin Firuze
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Bir kaçamak bakışın kalbimi çaldı birden
Yıllarca aradığım aşkı sende buldum ben
Sen dünyalar güzeli, sen rüyâlar perisi
Ben kaderin olayım, sen gözümün bebeği
Boşa geçmiş yıllarım sevda nedir bilmeden
Yıllarca aradığım aşkı sende buldum ben
Sen dünyalar güzeli, sen rüyâlar perisi
Ben kaderin olayım, sen gözümün bebeği
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Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
***
Köle miyim ben ay
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim ay
Yazık bana vay
Kime şikayet edeyim
Başından ne bileyim ay
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
***
Köle miyim ben ay
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim ay
Yazık bana vay
Kime şikayet edeyim
Başından ne bileyim ay
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
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