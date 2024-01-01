Adnan Şenses

Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim *** Köle miyim ben ay Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim ay Yazık bana vay Kime şikayet edeyim Başından ne bileyim ay *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim *** Köle miyim ben ay Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim ay Yazık bana vay Kime şikayet edeyim Başından ne bileyim ay *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır