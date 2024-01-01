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7/24 Dinle Gülü Verin

Gülü Verin Şarkı Sözleri

Adnan Şenses Gülü Verin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Adnan Şenses Gülü Verin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülü Verin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Adnan Şenses

Adnan Şenses

Gülü Verin

  • Senin İçindi

  • Kara Tren

  • Sarı Gelin

  • Turnam

  • Ham Meyvayı Kopardılar Dalından

  • Allı Gelin

  • Yeşil Başlı Telli Turnam

  • Bitliste Beş Minare

  • Yarim Neredesin

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