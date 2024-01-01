Adnan Şenses

Senin İçindi Zannetme kahrolup yandığım boşa Çektiğim acılar senin içindi Zannetme kahrolup yandığım boşa Çektiğim acılar senin içindi Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa Ettiğim isyanlar senin içindi Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa Ettiğim isyanlar senin içindi Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi En güzel duygular senin içindi Bir ömür adadım senin sevgine Uğrunda ölsem de az gelir yine Bir ömür adadım senin sevgine Uğrunda ölsem de az gelir yine Sevda üzerine aşk üzerine Yazdığım şarkılar senin içindi Sevda üzerine aşk üzerine Yazdığım şarkılar senin içindi Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi En güzel duygular senin içindi En güzel şarkılar senin içindi

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez