Adnan Şenses

Senmiydin Sen miydin gözümdeki yaşları bitiren sen miydin Acıları hep bana beren senmiydin Beni benden çalıp giden senmiydin Beni aşka tutsak eden sen, sen miydin Sen miydin Gönlümde fırtınalar koparan sen miydin Bana gülmeyi çok gören sen miydin Beni hayata küstüren sen miydin Saçlarıma akları, düşüren sen sen miydin Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin Hasreti içime mahkum eden sen miydin Cevapsız sorular bırakıp giden sen sen miydin Sen miydin dermansız dertleri bana ceren sen miydin Gözümde dolup kalan tek hatıram sen miydin Aramıza engeller koyan sen miydin Her gece tanrıdan dilenen sen sen sen miydin Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin Hasreti içime mahkum eden sen miydin Cevapsız sorular bırakıp giden sen miydin

Hasret Göz yaşlarım durmak bilmiyor Sevdiğim güzele yar olmayınca Hasret sardı yüreğim kan ağlıyor Mutlu anlar bizden uzak durunca Anlatması zor birkaç satırda Nice ümitler yıkılmış sevda uğruna Türküleri söylenir kuşaktan kuşağa Ferhat ile Şirin Kerem ile Aslı Niçin aramızdan böyle ayrılmışlar ya ah ne eylesem vah ne eylesem Teslim olmam sana ömrümü bitirsen Yeter çektiğim hasret senin elinden Yoksa hiç bir an sana hakkımı helal etmem Kara kara düşün sancılar içinde Kıydığın canlara yeter cahillik yüzünden Bizi de böyle alamazsın işte Bulmacanın kuralları pek çok Bulmacaya rastlamayan yok Bulmacayı bütünüyle çözen yoktur.. ah.. Bulmacanın kurnazları pek çoktur Bulmacayla yaşamayan yoktur Bulmacanın sınırları sonsuzdur Arayan çok kazanan tok bulamayanlara buda bir şok İşte inciler işte güzeller kutsal varlık gibi bekler Kim bilir kim bilir ne kadar sürecek daha bu aşkın ilmi Şarkılar söylenecek böyle hasret denen şey bitti mi

Anılar Anılar anılar sessizce uyandılar Arıyor soruyorum sen neredesin Gözlerimi açınca gökyüzüne bakınca Yine daldım öylesi duygulara Çılgınım çılgın sana Çılgınım gel bana Çılgınım o aşkına Çılgınım çılgın sana Maziler maziler içimde gizlenirler Yakıyor alev alev seni özledikçe Gözlerimi açınca gökyüzüne bakınca Yine daldım öylesi duygulara

Sen ve Ben Sen ve ben sen ve ben bir anda Sırılsıklam aşık olmuşsakta Günahımı sevmek allah aşkına Yüzler gülmüyor etrafa baksana Gönüller kırık uzaklaşırsa Mutluluğun yerini nefret alırsa Görmezden gelenler bir hayli olsada Çekenler bilir bu acıyı anca Bitermi hiç dedikodular bırak anlatsınlar Gönülleri hoş tutalım bizler onlar çatlasınlar Kalbini temiz tut arkadaş anahtarı sende Sevmeyi sevilmeyi öğren bilmesende Sen ve ben sen ve ben bir yana Milyarlar sevişmiş asırlar boyunca Kimderseki dediğimyalan efsane Şaşmış kalmış falına baktırınca Seven nesiller birgün yok olursa Marstan inenlere meydan boş kalırsa Duymazdan gelenler bir hayli olsada Aşıklar anlar bu ateşten anca Bitermi hiç dedikodular bırak anlatsınlar Gönülleri hoş tutalım bizler onlar çatlasınlar Kalbini temiz tut arkadaş anahtarı sende Sevmeyi sevilmeyi öğren bilmesinde

Başımın Tacı Seni gördüğüm o an hiç çıkmıyor aklımdan Beklenmeyen duygular sardı kalbimi işte o an Belki böylesi doğru belki şimdi yersiz bu Kim görmüş aşkın oynadığı oyunun sonunu Yalvarırım Tanrım sana Göz değmesin kullarından kuluna Gönlümün yarısın başımın tacı Gönlümün sultanısın bir tek sen Bazen birleşir vücutlar düşünmeden Bazen ise kaynaşır ruhlar gözlere görünmeden Belki böylesi doğru oynadığı oyunun sonunu Kim bilir doğru kim bilir yanlış Sana mı düştü tasası Böylesi yorum şöylesi durum Değişen nedir sordun mu?

Rüya Gibi Dünya Anlatmayla hasretler giderilse Anlatmayla duygular derinleşse Ne güzel olurdu bir ömür boyu seninle Anlatmayla yeni bir güneş doğsa O güneş beni sana kavuştursa Ne mutlu olurdum o sabah seninle uyanınca Anlatmayla buzlu dağlar erise Anlatmayla kışlar yaza dönse Ne tatlı olurdu bir yaz akşamı göz göze gelince Sevda denen gözle görülmez İsterse bazen hiç affetmez Nasıl darılırım sana seninle yüzleşmeyince Ne zaman ümitleri yıksan sen Ne zaman çıkmaz yola düşürsen Yine vaz geçmem senden sevdiğimi vermeyince Sevda demek yaşatan Sevda inan yaratan Nasıl darılırım sana seninle birleşmeyince Rüya gibi dünya... Gelmem senin senin oyununa Rüya gibi dünya... Yalvarmak yok artık sana Sakıncası yok böylesi rüya gibi dünyanın Sakıncası yok böylesi rüyayı saklamanın

İmparator Zaman Zaman çılgınsa yavaş yavaş yok ediyorsa Çılgın olman gerek galipler bölümüne geçmek istiyorsan Zaman hızlıysa dozer gibi ezip geçiyorsa Hızlı düşünmen gerek amaçlar uğruna yaşıyorsan Yeni çağa yeni amaçlar gerek Yeni amaçlara yeni insanlar gerek Yeni insanlara yeni vizyonlar gerek Yeni vizyonlara yeni perspektif gerek Zaman kör ediyorsa kimliğini elimden alıyorsa Telaşa kapılma şimdi tek çare sahip çıkmakta Zaman yamansa üstelik tilki gibi kurnazsa Kaptırma peyniri ağzından zaman yoksa okur senin canına İmparator, imparator zaman İmparator, imparator zaman İmparator, imparator zaman İmparator, imparator, imparator zaman

Gel Diyorum Bunca zaman geçti aradan Bekliyorum seni yılmadan Bunca hasrete bunca çileye Katlandı gönlüm seve seve Gel diyorum sev diyorum şimdi beni Dayanamıyor yüreğimsarhoş gibi Gel diyorum gör diyorum şu halimi Senden başkasını sevemem ben (canım) Sensiz yaşam sensiz rüya Anlam taşımıyor sen olmayınca Sessiz hayaller renksiz mevsimler Gözlerimden geçiyor yine bu gece Zaman doğru şu an Zaman doğru şu an Seviyorum istiyorum bu aşk ateşi Yaktıkça beni Anlamak zor anlatmak zor İçimden geçen hisleri Zaman doğru şu an Zaman doğru şu an

Sonsuz Çile Bir gün girdin sessizce Düşlerimden birine Büyülendi ruhum sanki Donup kaldı olduğu yerde İşte o garip anı unutmak Çıkmak bilmez yüreğimden Hep gizli tuttum yıllarca Böylesi aşkı içimde Bitmek bilmez sonsuz bu çile Silmek istedim silinmez Anlamı yok artık kendinden nefret etme Kararlar senin artık kendinden geçmedikçe Bazen sordum kendi kendime Nasıl kör oldum sevgisiyle Attığım her adım o an Kaygı veriyordu düşündükçe Yeter artık yetti dedim Ruhumu boğan hislere Nasıl dönerim acaba O eski mutlu günlerime Bitmek bilmez sonsuz bu çile Silmek istedim silinmez Bitsin dedim bitsin artık Yalan dolu her şeyin Duy diyorum tanrım sana Kurtar beni kurtarsana Anlamı yok artık kendinden nefret etme Kararlar senin artık kendinden geçmedikçe