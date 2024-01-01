Ah Canım Vah Canım Şarkı Sözleri
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Adnan Şenses
Ah Canım Vah Canım
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Sen miydin gözümdeki yaşları bitiren sen miydin
Acıları hep bana beren senmiydin
Beni benden çalıp giden senmiydin
Beni aşka tutsak eden sen, sen miydin
Sen miydin
Gönlümde fırtınalar koparan sen miydin
Bana gülmeyi çok gören sen miydin
Beni hayata küstüren sen miydin
Saçlarıma akları, düşüren sen sen miydin
Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin
Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin
Hasreti içime mahkum eden sen miydin
Cevapsız sorular bırakıp giden sen sen miydin
Sen miydin dermansız dertleri bana ceren sen miydin
Gözümde dolup kalan tek hatıram sen miydin
Aramıza engeller koyan sen miydin
Her gece tanrıdan dilenen sen sen sen miydin
Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin
Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin
Hasreti içime mahkum eden sen miydin
Cevapsız sorular bırakıp giden sen miydin
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Göz yaşlarım durmak bilmiyor
Sevdiğim güzele yar olmayınca
Hasret sardı yüreğim kan ağlıyor
Mutlu anlar bizden uzak durunca
Anlatması zor birkaç satırda
Nice ümitler yıkılmış sevda uğruna
Türküleri söylenir kuşaktan kuşağa
Ferhat ile Şirin Kerem ile Aslı
Niçin aramızdan böyle ayrılmışlar ya
ah ne eylesem vah ne eylesem
Teslim olmam sana ömrümü bitirsen
Yeter çektiğim hasret senin elinden
Yoksa hiç bir an sana hakkımı helal etmem
Kara kara düşün sancılar içinde
Kıydığın canlara yeter cahillik yüzünden
Bizi de böyle alamazsın işte
Bulmacanın kuralları pek çok
Bulmacaya rastlamayan yok
Bulmacayı bütünüyle çözen yoktur.. ah..
Bulmacanın kurnazları pek çoktur
Bulmacayla yaşamayan yoktur
Bulmacanın sınırları sonsuzdur
Arayan çok kazanan tok bulamayanlara buda bir şok
İşte inciler işte güzeller kutsal varlık gibi bekler
Kim bilir kim bilir ne kadar sürecek daha bu aşkın ilmi
Şarkılar söylenecek böyle hasret denen şey bitti mi
-
Anılar anılar sessizce uyandılar
Arıyor soruyorum sen neredesin
Gözlerimi açınca gökyüzüne bakınca
Yine daldım öylesi duygulara
Çılgınım çılgın sana
Çılgınım gel bana
Çılgınım o aşkına
Çılgınım çılgın sana
Maziler maziler içimde gizlenirler
Yakıyor alev alev seni özledikçe
Gözlerimi açınca gökyüzüne bakınca
Yine daldım öylesi duygulara
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Sen ve ben sen ve ben bir anda
Sırılsıklam aşık olmuşsakta
Günahımı sevmek allah aşkına
Yüzler gülmüyor etrafa baksana
Gönüller kırık uzaklaşırsa
Mutluluğun yerini nefret alırsa
Görmezden gelenler bir hayli olsada
Çekenler bilir bu acıyı anca
Bitermi hiç dedikodular bırak anlatsınlar
Gönülleri hoş tutalım bizler onlar çatlasınlar
Kalbini temiz tut arkadaş anahtarı sende
Sevmeyi sevilmeyi öğren bilmesende
Sen ve ben sen ve ben bir yana
Milyarlar sevişmiş asırlar boyunca
Kimderseki dediğimyalan efsane
Şaşmış kalmış falına baktırınca
Seven nesiller birgün yok olursa
Marstan inenlere meydan boş kalırsa
Duymazdan gelenler bir hayli olsada
Aşıklar anlar bu ateşten anca
Bitermi hiç dedikodular bırak anlatsınlar
Gönülleri hoş tutalım bizler onlar çatlasınlar
Kalbini temiz tut arkadaş anahtarı sende
Sevmeyi sevilmeyi öğren bilmesinde
-
Seni gördüğüm o an hiç çıkmıyor aklımdan
Beklenmeyen duygular sardı kalbimi işte o an
Belki böylesi doğru belki şimdi yersiz bu
Kim görmüş aşkın oynadığı oyunun sonunu
Yalvarırım Tanrım sana
Göz değmesin kullarından kuluna
Gönlümün yarısın başımın tacı
Gönlümün sultanısın bir tek sen
Bazen birleşir vücutlar düşünmeden
Bazen ise kaynaşır ruhlar gözlere görünmeden
Belki böylesi doğru oynadığı oyunun sonunu
Kim bilir doğru kim bilir yanlış
Sana mı düştü tasası
Böylesi yorum şöylesi durum
Değişen nedir sordun mu?
-
Anlatmayla hasretler giderilse
Anlatmayla duygular derinleşse
Ne güzel olurdu bir ömür boyu seninle
Anlatmayla yeni bir güneş doğsa
O güneş beni sana kavuştursa
Ne mutlu olurdum o sabah seninle uyanınca
Anlatmayla buzlu dağlar erise
Anlatmayla kışlar yaza dönse
Ne tatlı olurdu bir yaz akşamı göz göze gelince
Sevda denen gözle görülmez
İsterse bazen hiç affetmez
Nasıl darılırım sana seninle yüzleşmeyince
Ne zaman ümitleri yıksan sen
Ne zaman çıkmaz yola düşürsen
Yine vaz geçmem senden sevdiğimi vermeyince
Sevda demek yaşatan
Sevda inan yaratan
Nasıl darılırım sana seninle birleşmeyince
Rüya gibi dünya... Gelmem senin senin oyununa
Rüya gibi dünya... Yalvarmak yok artık sana
Sakıncası yok böylesi rüya gibi dünyanın
Sakıncası yok böylesi rüyayı saklamanın
-
Zaman çılgınsa yavaş yavaş yok ediyorsa
Çılgın olman gerek galipler bölümüne geçmek istiyorsan
Zaman hızlıysa dozer gibi ezip geçiyorsa
Hızlı düşünmen gerek amaçlar uğruna yaşıyorsan
Yeni çağa yeni amaçlar gerek
Yeni amaçlara yeni insanlar gerek
Yeni insanlara yeni vizyonlar gerek
Yeni vizyonlara yeni perspektif gerek
Zaman kör ediyorsa kimliğini elimden alıyorsa
Telaşa kapılma şimdi tek çare sahip çıkmakta
Zaman yamansa üstelik tilki gibi kurnazsa
Kaptırma peyniri ağzından zaman yoksa okur senin canına
İmparator, imparator zaman
İmparator, imparator zaman
İmparator, imparator zaman
İmparator, imparator, imparator zaman
-
Bunca zaman geçti aradan
Bekliyorum seni yılmadan
Bunca hasrete bunca çileye
Katlandı gönlüm seve seve
Gel diyorum sev diyorum şimdi beni
Dayanamıyor yüreğimsarhoş gibi
Gel diyorum gör diyorum şu halimi
Senden başkasını sevemem ben (canım)
Sensiz yaşam sensiz rüya
Anlam taşımıyor sen olmayınca
Sessiz hayaller renksiz mevsimler
Gözlerimden geçiyor yine bu gece
Zaman doğru şu an
Zaman doğru şu an
Seviyorum istiyorum bu aşk ateşi
Yaktıkça beni
Anlamak zor anlatmak zor
İçimden geçen hisleri
Zaman doğru şu an
Zaman doğru şu an
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Bir gün girdin sessizce
Düşlerimden birine
Büyülendi ruhum sanki
Donup kaldı olduğu yerde
İşte o garip anı unutmak
Çıkmak bilmez yüreğimden
Hep gizli tuttum yıllarca
Böylesi aşkı içimde
Bitmek bilmez sonsuz bu çile
Silmek istedim silinmez
Anlamı yok artık kendinden nefret etme
Kararlar senin artık kendinden geçmedikçe
Bazen sordum kendi kendime
Nasıl kör oldum sevgisiyle
Attığım her adım o an
Kaygı veriyordu düşündükçe
Yeter artık yetti dedim
Ruhumu boğan hislere
Nasıl dönerim acaba
O eski mutlu günlerime
Bitmek bilmez sonsuz bu çile
Silmek istedim silinmez
Bitsin dedim bitsin artık
Yalan dolu her şeyin
Duy diyorum tanrım sana
Kurtar beni kurtarsana
Anlamı yok artık kendinden nefret etme
Kararlar senin artık kendinden geçmedikçe
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İnan ki tatlım hayranım sana
Yağan şu yaz yağmuru altında
Hayatıma ilk anlam verensin
Göz bebeğim her şeyim sensin
Ağlamak yok artık gönüller bir olunca
Sil göz yaşlarını sımsıkı sarıl bana
Yarınlar bizim mehtap altında
Açtım kollarımı gel diyorum sana
Gönül işte bu laftan anlar mı
Bugün beni yarınsa seni sarar
Biliyorsun şimdi sevgilimsin sen
Senden başkasını sevemem ben
Beklemek yok artık hazırız diyorsak
Bitmeli bu hasret kararlı davranırsak
İnan mutlaka inan aşkımızın varlığına
Sevgi denen şu tatlı şey var ya
Aklımı başımdan aldı bir anda
Duyduğum hisler sözle anlatılmaz
Kurulmuş gönlün tahtı bozulmaz
Sensiz yaşamak, sessiz yok olmak gibi
Sensiz yaşamak, sonsuz bir boşluk gibi
Sensiz yaşamak, renksiz bir rüya gibi
Sensiz yaşamak, yaşamak... yaşamak...