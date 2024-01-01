Adnan Şenses

Şoparım Şoparım şoparım, hamil şoparım Şoparım şoparım, hamil şoparım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Şoparım şoparım, hamil şoparım Şoparım şoparım, roman şoparım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Cigarana piizine (cigarana piizine) Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine) Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine Romanım romanım, matiz romanım Romanım romanım, matiz romanım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Romanım romanım, matiz romanım Romanım romanım, matiz romanım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Cigarana piizine (cigarana piizine) Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine) İddiayı bulamazsan uşlanırım piizine Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine

Damat İç güveyi aldım seni Mala mülke boğdum seni İç güveyi aldım seni Mala mülke boğdum seni Yedirdim içirdim baktım seni damat damat Kızımı da unuttun damat soyumu da kuruttun damat Abezan damat bukalili damat Eriyesin kuruyasın damat Abezan damat piyançolu damat Eriyesin kuruyasın damat Dökülesin yerlere damat Leban yetmez pizine çalış biraz kerizine Leban yetmez pizine çalış biraz kerizine Gacin baralıtma parizine damat damat Kızımı da unuttun damat soyumu da kuruttun damat Abezan damat bukalili damat Eriyesin kuruyasın damat Abezan damat piyançolu damat Eriyesin kuruyasın damat Dökülesin yerlere damat Abezan damat bukalili damat Eriyesin kuruyasın damat Abezan damat piyançolu damat Eriyesin kuruyasın damat Dökülesin yerlere damat