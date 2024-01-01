Adnan Şenses

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Baharı beklerken ömrüm kış oldu
Gözümde her zaman biraz yaş oldu
Baharı beklerken ömrüm kış oldu
Gözümde her zaman biraz yaş oldu
En güzel duygular bana düş oldu
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık of
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Tutmadı ellerim sıcak elleri
Duymadım aşk denen tatlı sözleri
Taşıdım gönlümde acı izleri
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
İçimde ateşler söndü, kül oldu
Aşk bahçem kurudu, sanki çöl oldu
İçimde ateşler söndü, kül oldu
Aşk bahçem kurudu, sanki çöl oldu
Yar bildim, o bile bana el oldu
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Tutmadı ellerim sıcak elleri
Duymadım aşk denen tatlı sözleri
Taşıdım ömrümce acı izleri
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum, yorgunum dostlarım (Yorgunum dostlarım, yoruldum artık)
Yorgunum artık, vefasız yıllara dargınım, dargınım artık (Vefasız yıllara dargınım artık)
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık (Yorgunum dostlarım, yoruldum artık)
Vefasız yıllara dargınım, dargınım, dargınım artık (Vefasız yıllara dargınım artık)
Dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
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Unuturum diye yorma kendini
Her sevenle beni bir tutamazsın
Bu kadar yürekten sevmişken seni
Öyle kolay değil unutamazsın unutamazsın
Yıllar sonra bir gün beni ararsan
Kulakların değil kalbin çınlasın
Yıllar sonra bir gün beni ararsan
Kulakların değil kalbin çınlasın
Ardından bakıp da öylece kalan
Gözlerimde donmuş iki damlasın iki damlasın
Gözlerimde donmuş iki damlasın
Ardından bakıp da öylece kalan
Gözlerimde donmuş iki damlasın iki damlasın
Gözlerimde donmuş iki damlasın
Ahımın rüzgarı üşütür seni
Benden başkasına ısınamazsın
Yorgun şarkılarla anarsın beni
Öyle kolay değil unutamazsın unutamazsın
Yıllar sonra bir gün beni ararsan
Kulakların değil kalbin çınlasın
Yıllar sonra bir gün beni ararsan
Kulakların değil kalbin çınlasın
Ardından bakıp da öylece kalan
Gözlerimde donmuş iki damlasın iki damlasın
Gözlerimde donmuş iki damlasın
Ardından bakıp da öylece kalan
Gözlerimde donmuş iki damlasın iki damlasın
Gözlerimde donmuş iki damlasın
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Ellerin elimde hayal kurupta
Masamda resmine seni sorupta
Sevginle aşkınla gözüm dolupta
İlk defa ağladım haberin olsun
Sevginle aşkınla gözüm dolupta
İlk defa ağladım haberin olsun
İlk defa ağladım haberin olsun
Yürekten özleyip hasret çekince
Sensizlik acısı cana yetince
Umudum tükenip gücüm bitince
İlk defa ağladım haberin olsun
Umudum tükenip gücüm bitince
İlk defa ağladım haberin olsun
İlk defa ağladım haberin olsun
O geçen günleri bir bir anıpta
Mutluluk hazına sensiz varınca
Sonrada acıyla içim yanınca
İlk defa ağladım haberin olsun
Sonunda acıyla içim yanıpta
İlk defa ağladım haberin olsun
İlk defa ağladım haberin olsun
Yürekten özleyip hasret çekince
Sensizlik acısı cana yetince
Umudum tükenip gücüm bitince
İlk defa ağladım haberin olsun
Umudum tükenip gücüm bitince
İlk defa ağladım haberin olsun
İlk defa ağladım haberin olsun
İlk defa ağladım haberin olsun
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Güzel gözlerine bakmaya doyamam
Güzel sevgili bil ki sensiz olamam
Güzel gözlerine bakmaya doyamam
Güzel sevgili bil ki sensiz olamam
Benim olmasan bu diyarda duramam
Gidip de seni ben ellerden soramam
Bu sonsuz hasretine, gel dayanamam
Benim olmazsan bu diyarda duramam
Gidip de seni ben ellerden soramam
Bu sonsuz hasretine, gel dayanamam
Bu gönlüm yeşil gözlerinin renginde
Güzel endamın söylenir el dilinde
Bu gönlüm yeşil gözlerinin renginde
Güzel endamın söylenir el dilinde
Öyle bir cansın ki eşin yok, dengin de
Sevip de kıskanmamak kimin elinde?
Tapınmak için mabedimsin indimde
Öyle bir cansın ki eşin yok, dengin de
Sevip de kıskanmamak kimin elinde?
Tapınmak için mabedimsin indimde
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Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Allah'ım Allah'ım
Ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum
Beni yor hasretinle sevginle yor
Sevgisizlik ayrılıktan daha zor
Dilediğin kadar acıt canımı
Yokluğun da varlığın da yetmiyor
Yokluğun da varlığın da yetmiyor
Allah'ım Allah'ım
Ateşlere yürüyorum
Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste
Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter hazırım bak
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk
-
Gülüm seni koparmışlar
Hoyrat ele fırlatmışlar
Adına türkü yakmışlar
Hesabım var
Gülüm seni koparmışlar
Hoyrat ele fırlatmışlar
Adına türkü yakmışlar
Hesabım var
Gece çöker halim yaman
Resmin göz yaşımda duman
Günler gelir geçer zaman
Hesabım var
Gülüm dünya yine güzel
Hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer
Hesabım var
Gülüm dünyam yine güzel
Hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer
Hesabım var hesabım var
Uğraş biter gün savuşur
Sanma duvarlar konuşur
Sevenler elbet kavuşur
Hesabım var
Uğraş biter gün savuşur
Sanma duvarlar konuşur
Sevenler elbet kavuşur
Hesabım var
Gece çöker halim yaman
Resmin göz yaşımda duman
Günler gelir geçer zaman
Hesabım var
Gülüm dünya yine güzel
Hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer
Hesabım var
Gülüm dünyam yine güzel
Hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer
Hesabım var hesabım var
Hesabım var hesabım var
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Zannetme kahrolup yandığım boşa
Çektiğim acılar senin içindi
Zannetme kahrolup yandığım boşa
Çektiğim acılar senin içindi
Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa
Ettiğim isyanlar senin içindi
Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa
Ettiğim isyanlar senin içindi
Bir gün merak edip sormadın bile
Demedin çektiğin bu dertler niye
Bir gün merak edip sormadın bile
Demedin çektiğin bu dertler niye
Oysa hep tanrıya kavuştur diye
Ettiğim dualar senin içindi
Oysa hep tanrıya kavuştur diye
Ettiğim dualar senin içindi
En güzel duygular senin içindi
Bir ömür adadım senin sevgine
Uğrunda ölsem de az gelir yine
Bir ömür adadım senin sevgine
Uğrunda ölsem de az gelir yine
Sevda üzerine aşk üzerine
Yazdığım şarkılar senin içindi
Sevda üzerine aşk üzerine
Yazdığım şarkılar senin içindi
Bir gün merak edip sormadın bile
Demedin çektiğin bu dertler niye
Bir gün merak edip sormadın bile
Demedin çektiğin bu dertler niye
Oysa hep tanrıya kavuştur diye
Ettiğim dualar senin içindi
Oysa hep tanrıya kavuştur diye
Ettiğim dualar senin içindi
En güzel duygular senin içindi
En güzel şarkılar senin içindi
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Sana aşık olmasaydım
Bir gün bile durmazdım ben
Sana aşık olmasaydım
Bir gün bile durmazdım ben
Beni çok seviyor diye
Boş hâyâller kurmazdım ben
Beni çok seviyor diye
Boş hâyâller kurmazdım ben
Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı
Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı
Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı
Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı
Neden yanında ben yokum
Ne kusurum var ki söyle
Neden yanında ben yokum
Ne kusurum var ki söyle
Ne öldürdün ne güldürdün
Bu ne biçim aşktır söyle
Ne öldürdün ne güldürdün
Bu ne biçim aşktır söyle
Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı
Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı
Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı
Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı
Ey siyah gözlü kadın
Ben sana hayran oldum olalı
Dâima ağlar gezerim
Hiç güler oldum mu ben ah amman aman
Bahtım evladın olsa istemem gelmez bana
Ey deli divane kadın
Haddini bildin mi sen amman aman
Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı
Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı
Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı
Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı
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Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek
Aman pişirecek
Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek
Gaci eve gelince gaydası tulumbası şişecek
Gacim gelip görürse kaynası tulumbası şişecek
Çal para mari kızı çal para
Paralara sipaniyi naşlasana
Limoncu derler adıma
Çal para roma kızı çal para
Paralara sipaniyi kuşansana
Oynamaya geldim oynamaya
Düğün dernek göbek atmaya
Limoncu derler adıma
Kimsede gelemez yanıma
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Çok sallama göbeğini
Düşürürsün bebeğini
Gel limoncu amcana
Versin senin dileğini
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
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Çok üzgünsün arkadaş bir derdinmi var
Derdinden anlamayan sevgilin mi var
Çok üzgünsün arkadaş bir derdinmi var
Derdinden anlamayan sevgilin mi var
Bir zamanlar bende senin gibiydim
Sevgilim için deli gibiydim
Hep gece gündüz içen biriydim
Bir zamanlar bende senin gibiydim
Sevgilim için deli gibiydim
Hep gece gündüz içen biriydim
Bak gör aşk beni ne hale koydu
Simsiyah saçım kar gibi oldu
Bak gör aşk beni ne hale koydu
Simsiyah saçım bembeyaz oldu
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
Elde değil arkadaş çok seviyorum
Benim gibi seveni göremiyorum
Elde değil arkadaş çok seviyorum
Benim gibi seveni göremiyorum
Sende sevmişsin halinden belli
Hep ağlamşsın gözlerin nemli
Anlat arkadaş of bana derdini
Sende sevmişsin halinden belli
Hep ağlamşsın gözlerin nemli
Anlat arkadaşım bana derdini
Bak gör aşk beni ne hale koydu
Simsiyah saçım kar gibi oldu
Bak gör aşk beni ne hale koydu
Simsiyah saçım bembeyaz oldu
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
Ben böylemiydim böylemi doğdum
Genç yaşımda bir ihtiyar ol