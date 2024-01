Adnan Şenses

Yorulacaksın Hasreti içinde duyduğun zaman, Ayrılık ne zormuş anlayacaksın. Maziyi anarak belki de her akşam, Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten, yorulacaksın... Rüyada fallarda teselli bulup, Bir tesadüf için yalvaracaksın. Her sabah yollara ümitle bakıp, Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten, yorulacaksın... Gözlerime tutkun aşkıma hasret, Ben diye ateşe sarılacaksın. Ha bugün, ha yarın gelir diyerek, Ayları saymaktan, yollara bakmaktan, aşkımla yanmaktan, yorulacaksın.. Rüyada fallarda teselli bulup, Bir tesadüf için yalvaracaksın. Her sabah yollara ümitle bakıp, Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten, yorulacaksın...

Deli Deli İnan gittiginden beri Herkes bana diyor deli Hislerimle oynuyorsun Don artik sevgilim geri *** Ne sarhosum nede deli Seni seviyorum seni *** Her gece ben iciyorum Deli deli geziyorum *** Mecnun diyor eller bana Sensin sebep olan buna Nasil girdin gunahima Allah sorsun bunu sana

Eskici Çekinme eskici, içeri buyur Burada bir aşkın ateşi uyur Baktıkça içimin yangını büyür Al götür eskici, topla ne varsa Al götür eskici, topla ne varsa *** Çekinme eskici, içeri buyur Burada bir aşkın ateşi uyur Baktıkça içimin yangını büyür Al götür eskici, topla ne varsa Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra *** Onundu şu masa, şu kalem kağıt İster sat istersen hayrına dağıt Onundu şu masa, şu kalem kağıt İster sat istersen hayrına dağıt Bitsin bu hıçkırık, dinsin gözyaşım Al götür eskici, topla ne varsa Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra, eskici *** Hepsinde yaşanan binbir anım var Hepsinin bir şeyler söyler yanı var İçimde bu aşkın hatırası var Al götür eskici, topla ne varsa Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra *** Onundu şu masa, şu kalem kağıt İster sat istersen hayrına dağıt Onundu şu masa, şu kalem kağıt İster sat istersen hayrına dağıt Bitsin bu hıçkırık, dinsin gözyaşım Al götür eskici, topla ne varsa Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra, eskici *** Burada ne varsa hepsi senindir Önce duvardan tabloyu indir Hiç sorma resmini gördüğün kimdir Al götür eskici, topla ne varsa Al götür eskici, topla ne varsa

Geceler Aksam olup gun batinca ufkumuza Ipince bir sizi baslar canimda Duman duman hasret yanar bagrimda Can evimden vurur beni geceler Yuregimden vurur beni geceler *** Geceler saclarin kokar Geceler yalnizlik yagar *** Geceler yaslara bogar Aglatir beni geceler *** Gozlerimde senli gunler canlanir Garip gonlum huzlenir gamlanir Umutlarim bir mechule yollanir Can evimden vurur beni geceler Yuregimden vurur beni geceler *** Geceler saclarin kokar Geceler yalnizlik yagar Geceler yaslara bogar Aglatir beni geceler

Gelin Olduğun Gece Düşün seni sevdiğimi Gelin olduğum gece Düşün seni sevdiğimi Gelin olduğum gece Bana ait kalbinle Elin olduğun gece *** Bana ait kalbinle Elin olduğun gece Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Elin olduğun gece *** Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Buralarda durmaz giderim Elin olduğun gece *** Sığınırım anılara Dayanamam acılara Sığınırım anılara Dayanamam acılara *** Katlanamam sancılara Elin olduğun gece Katlanamam sancılara Elin olduğun gece *** Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Elin olduğun gece *** Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Elin olduğun gece *** Çıldırır kahrederim Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Elin olduğun gece

Geç Olmadan Gel Geç olmadan gel Geç olmadan gel gel gel gel Sensiz kiyarim bu canim'a Geç olmadan gel geç olmadan gel *** Bilmiyorum ne haldeyim Dertler dolu seferdeyim Harab olmuş firaneyim yikilmadan gel geç olmadan gel *** Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Yilan kaslim ceylan gozlum Yilan kaslim ceylan gozlum *** Geç olmadan gel gel yikilmadan gel Geç olmadan gel gel yikilmadan gel *** Gözüm yolda bekliyorum uçan kuştan soruyum Ateş oldum yaniyorum, kül olmadan gel gel, kül olmadan gel *** Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim Sensin benim can yoldaşim ekmeyimsin suyum aşim *** Yilan kaşlim ceylan gözlum Yilan kaslim ceylan gozlum *** Geç olmadan gel gel yikilmadan gel Geç olmadan gel gel yikilmadan gel *** Bilmiyorum ne haldeyim Dertler dolu seferdeyim Harab olmuş bir haneyim yikilmadan gel geç olmadan gel

Gözün Sevem Haydi durma git diyorsun Söyle bana nere gidem? Haydi durma git diyorsun Söyle bana nere gidem? *** Sevdiğimi biliyorsun Yapma böyle gözün sevem Kimsem yokki biliyorsun Yapma böyle gözün sevem *** Tutunacak dalımmı var Sığınacak kapımmı var Tutunacak dalımmı var Sığınacak kapımmı var *** Hayatıma kastınmı var Yapma böyle gözün sevem Hayatıma kastınmı var Yapma böyle gözün sevem *** Saçlarıma karmı yağsın Çektiklerim karmı kalsın Saçlarıma karmı yağsın Çektiklerim karmı kalsın *** Kimsem yokki yaram sarsın Yapma böyle gözün sevem Kimsem yokki yara sarsın Yapma böyle gözün sevem *** Tutunacak dalımmı var Sığınacak kapımmı var Tutunacak dalımmı var Sığınacak kapımmı var *** Hayatıma kastınmı var Yapma böyle gözün sevem Hayatıma kastınmı var Yapma böyle gözün sevem

Hasret Bana Çok şey geldi şu başıma Dost çıkmadı hiç karşıma Pişman oldum doğduğuma Hasret bana dertler *** Şansım gülmez yüzüm gülmez Dertlerime derman gelmez *** Mutluluk hiç beni bilmez Hasret bana dertler bana *** Eller aldı muradımı Mutlulukdan aşktan yana Benim kalbim hala sana Hasret bana dertler bana *** Şansım gülmez yüzüm gülmez Dertlerime derman gelmez Mutluluk hiç beni bilmez Hasret bana dertler bana

Hata Benim Bilemedim kiymetini kadrini Hata benim gunah benim suc benim Elim ile ictim askin zehrini Hata benim gunah benim suc benim *** Ah benim suc benim Elim ile ictim askin zehrini Hata benim gunah benim suc benim Ah benim suc benim *** Bir gunden bir gune sormadim seni Kör imis gozlerim gormedim seni Bosa mecnun eylemisim ben beni Hata benim gunah benim suc benim Ah benim suc benim *** Bosa mecnun eylemisim ben beni Hata benim gunah benim suc benim Ah benim suc benim

Kavgam Var Kaderle Ben sana kurban diye adandım Hiç sorma halimi, daha ne olsun *** Artık şu gönlümde binbir kıyamet Kopacaksa kopsun, daha ne olsun Artık şu gönlümde binbir kıyamet Kopacaksa kopsun, daha ne olsun *** Şanssızlık peşimde, dertler sıralı Gülmedi talihim, bahtım karalı Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı Vuracaksa vursun, daha ne olsun *** Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı Vuracaksa vursun, daha ne olsun *** Yanar iken gönlüm, seneler boyu Sen çok gördün bana, bu mutluluğu Azrail'den yana açtım korkuyu Gelecekse gelsin, daha ne olsun *** Azrail'den yana açtım korkuyu Gelecekse gelsin, daha ne olsun *** Şanssızlık peşimde, dertler sıralı Gülmedi talihim, bahtım karalı Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı Vuracaksa vursun, daha ne olsun *** Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı Vuracaksa vursun, daha ne olsun *** Şanssızlık peşimde, dertler sıralı Gülmedi talihim, bahtım karalı Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı Vuracaksa vursun, daha ne olsun, daha ne olsun

Nidem Bir değil bin defa canımı aldın bu beden sensiz yaşarmı sandın *** hata yaptın sevgilim burda yanıldın sende kaldı hayallerim sende kaldı hefeslerim sende kaldı dileklerim nidem nidem nidem nidem nasıl edem nere gidem *** öksüz kaldım ben ne edem

Üzülürüm Üzülürüm (üzülürüm), söylemesinler Duymayım ben kötü haberini Dayanamam (Dayanamam), söylemesinler *** Senin acı çekmene gönlüm hiç razı olmaz Kalbim hâlâ seninle eski dost, düşman olmaz Üzülürüm üzülürüm üzülürüm ağlarım *** Dayanamam seni mutsuz görmeye Kahrolurum perişan olmuş hâline Üzülürüm o güzel mutlu günlere *** Dayanamam seni mutsuz görmeye Kahrolurum perişan olmuş hâline Üzülürüm o güzel mutlu günlere *** Üzülürüm (üzülürüm), söylemesinler Duymayım ben kötü haberi Dayanamam (Dayanamam), söylemesinler *** Biz seninle bearber mutlu gğnler yaşadık Bazı gün oldu güldük, bazı gün de ağladık Üzülürüm üzülürüm üzülürüm ağlarım *** Dayanamam seni mutsuz görmeye Kahrolurum perişan olmuş hâline Üzülürüm o güzel mutlu günlere *** Dayanamam seni mutsuz görmeye Kahrolurum perişan olmuş hâline Üzülürüm o güzel mutlu günlere