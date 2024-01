Adriano Celentano

Quel vestito da dov'è sbucato? Che impressione vederlo indossato Se ti vede tua madre, lo sai Questa sera finiamo nei guai È strano, ma sei proprio tu Quattordici anni o un po' di più La tua Barbie è da un po' che non l'hai E il tuo passo è da donna ormai Al telefono è sempre un segreto Quante cose in un filo di fiato E vorrei domandarti chi è Ma lo so che hai vergogna di me La porta chiusa male e tu Lo specchio, il trucco e il seno in su E tra poco la sera uscirai Quelle sere non dormirò mai E intanto il tempo se ne va E non ti senti più bambina Si cresce in fretta alla tua età Non me ne sono accorto prima E intanto il tempo se ne va Tra i sogni e le preoccupazioni Le calze a rete han preso già Il posto dei calzettoni Farsi donna è più che normale Ma una figlia è una cosa speciale Il ragazzo magari ce l'hai Qualche volta hai già pianto per lui La gonna un po' più corta e poi Malizia in certi gesti tuoi E tra poco la sera uscirai Quelle sere non dormirò mai E intanto il tempo se ne va E non ti senti più bambina Si cresce in fretta alla tua età Non me ne sono accorto prima E intanto il tempo se ne va Tra i sogni e le preoccupazioni Le calze a rete han preso già Il posto dei calzettoni