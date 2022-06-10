Ayferi, 1939 yılında zonguldak’da dünyaya gelmiştir. Türk popu'nun ilk kadın seslerinden biri; sevinç tevs, ayten alpman, ayla dikmen, rüçhan çamay, gönül turgut ve tülay german ile birlikte öncü olmuş, yol açmış isimlerin en önemlilerindendir. 50'lerin sonunda başlayan yolculuğun hızı, 60'ların hemen başında, erol büyükburç orkestrası'nın solistliğini yaparak iyice hızlanmış, orkestra şarkıcılığı, bir zaman sonra, yerini solo çalışmaya bırakmıştır. Fecri Ebcioğlu'nun ve aynı zamanda menajeri de olan Edward Saatçi'nin söz yazdığı şarkıları seslendirmiştir. Televizyon, philips, balet, aras ve sahibinin sesi gibi firmalara sayısız 45'lik yapmış, 60'ların ikinci yarısında, Ajda Pekkan ve Gönül Turgut ile birlikte, türk popu'nda en söz sahibi isimlerin başında gelmekteydi. "falcı", "dünya dönüyor", "çal çingene çal" ve "yavaşça yavaşça" sanatçının dillerde gezmiş şarkılarının başında gelmektedir. 70'lerin başında, "yalnızca bir ay çalışmak" için gittiği İran'ı çok sevmiş ve "hep orada kalmaya" karar vermiştir. 70'lerin ikinci yarısında, birkaç konser için orada olan Ajda Pekkan'ın, son günlerini yaşamakta olan "şah - farah" debdebesinin içine tamamen gömülmemesi için gösterdiği çabalar hala dilden dile gezer. ay - feri'nin superstar'a yaptıkları bu kadarla kalmamış ve ona Faramarz Aslani'nin bir albümünü hediye ederek büyük bir iyilik de yapmıştır. Fikret Şeneş, memlekete dönüldüğünde, bu albümde yer alan bir şarkıyı "(unut demek) dile kolay" diye Türkçeleştirmiş ve Ajda Pekkan için yeni bir hit yaratmıştır. humeyni dalgasının İran'ı çalkalaması üzerine Amerika'ya yerleşen ay - feri, sonraları memlekete geri dönmüş ve Mersin'e yerleşmiştir.