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7/24 Dinle Afyonkarahisar Türküleri

Afyonkarahisar Türküleri

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01

Çemberim Dalda Kaldı

Afyonkarahisar Türküleri 02:35
02

Oyun Havası

Afyonkarahisar Türküleri 02:54
03

Kara Da Koçun Boynuzu

Afyonkarahisar Türküleri 02:42
04

Hazin Hazin Gir Kapıdan

Afyonkarahisar Türküleri 02:52
05

Emirdağ Birbirine Ulalı

Afyonkarahisar Türküleri 04:36

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