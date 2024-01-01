Afyonkarahisar Türküleri

Emirdağı birbirine ulalı Emirdağı birbirine ulalı Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı Burnun mu böyüdü gelin olalı? Burnun mu böyüdü gelin olalı? Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin? Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin? Bilemedim yaylanızın yolunu Bilemedim yaylanızın yolunu Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu Eğer anan seni bana vermezse Eğer anan seni bana vermezse Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu Emirdağı'na da kara gidelim Emirdağı'na da kara gidelim Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim Buranın güzeli gönül eylemez Buranın güzeli gönül eylemez Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim