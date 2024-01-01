Emirdağ Birbirine Ulalı Şarkı Sözleri
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Afyonkarahisar Türküleri
Emirdağ Birbirine Ulalı
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Emirdağı birbirine ulalı
Emirdağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı
Altın yüzük parmağında dolalı, gelin dolalı
Burnun mu böyüdü gelin olalı?
Burnun mu böyüdü gelin olalı?
Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin?
Gız iken yandığım sen değil misin, gelin sen misin?
Bilemedim yaylanızın yolunu
Bilemedim yaylanızın yolunu
Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu
Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu
Eğer anan seni bana vermezse
Eğer anan seni bana vermezse
Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu
Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu
Emirdağı'na da kara gidelim
Emirdağı'na da kara gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim
Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim
Buranın güzeli gönül eylemez
Buranın güzeli gönül eylemez
Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim
Gönül eyleyecek ile gidelim, gelin gidelim