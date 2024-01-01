Agâh Akkuş

-
Kelepçeli iki eli
Nere gider bilinmiyor
Suçu yok halinden belli
Gözlerinde okunuyor
Al beni yanına götür kalan ömrümü bitir
Bende seninle geleyim
Şu dağların yücesinde
Gençliğinin doruğunda
Hep özgürlüğün peşinde
Şimdi yüreğim yanıyor
Al beni yanına götür kalan ömrümü bitir
Bende seninle geleyim
-
Kimse çekmez seni, çektiğim gibi
Kimse sevmez seni, sevdiğim gibi
Bile bile köle ettim kendimi
Sende hint kumaşı sandın kendini
***
Çok ararsın beni, çok
Çok beklersin beni, çok
Çok ararsın beni, çok
Çok özlersin beni, çok
Çok, çok, çok...
***
Her gün başka biri, yeni sevgili
Sözleri hep yalan, yalan gözleri
Ne sevdiği belli, ne sevmediği
Bende şimdi buldum, başka birini
***
Sevgi dedin sevdalandık
Sevda bizle kilo ile
Bağlan dedin bağlanıverdik
Metre metre urgan ile
Şimdi ahlar vahvahlar
Bu eyvahlar boşuna
Tak sepeti koluna
Herkes kendi yoluna
***
Her gün başka biri, yeni sevgili
Sözleri hep yalan, yalan gözleri
Ne sevdiği belli, ne sevmediği
Bende şimdi buldum, başka birini
-
Veda edip gittin gideli, nedense
Ne bir mektup ne selam gelmedi
Durup dururken şimdi niye, sebep ne?
Arayıp soruyormuşsun, herkesten beni
***
Yok olmaz artık, yok olmaz artık
Sen değerimi bilmedin
Fark etmez artık, fark etmez artık
Kalmadı değerin senin
***
Gelipte halimi gördün mü?
Görüpte hatırımı sordun mu?
Öyle uzaktan olmaz ki
Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?
Ölçtün mü?
***
O sayfa çoktan kapandı, açamam
Geriye dönmem ben asla, yalvarma
Anladım her şey yalanmış, aldanmam
İnanmam artık ben aşka, ben aşka
***
Yok olmaz artık, yok olmaz artık
Sen değerimi bilmedin
Fark etmez artık, fark etmez artık
Kalmadı değerin senin
***
Gelipte halimi gördün mü?
Görüpte hatırımı sordun mu?
Öyle uzaktan olmaz ki
Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?
Ölçtün mü?
***
Gelipte halimi gördün mü?
Görüpte hatırımı sordun mu?
Öyle uzaktan olmaz ki
Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?
Ölçtün mü?
***
Gelipte halimi gördün mü?
Görüpte hatırımı sordun mu?
Öyle uzaktan olmaz ki
Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?
Ölçtün mü?
-
Hadi canım sende, Olmaz ki böyle
Küsen, kızan kıran kimdi söyle?
Yine beni terkedip giden kimdi?
***
Kimdi, kimdi, kimdi, kimdi?
Kimdi ah, kimdi, kimdi, kimdi söyle?
***
Yalan dolan dolu sözlerinle
Deli deli bakan gözlerinle
Beni beni dertlere salan kimdi?
***
Yaktın beni sen kor ateşinle
Üzdün beni bitmez hasretinle
Seviyorum bırakmam diyen kimdi?
***
Kahır, keder, dert hepsi sende
Kalmadı sabır tükendi sende
Dayanamam, çekemem of bitti
***
Bitti, bitti, bitti, bitti
Bitti ah, bitti, bitti, bitti böyle
***
Hadi canım sende, Olmaz ki böyle
Küsen, kızan kıran kimdi söyle?
Yine beni terk edip giden kimdi?
***
Nazın, cazın hiç bitmedi gitti
Sazın, sözünde zamanı geçti
Güle güle sana da, artık bitti
-
Yoksun yanımda en zor anımda
Olmuyor sabah o şafaklarla
Geceler dolmuş sanki hüzünle
Çok özledim, seni gece bahane
***
Sarıl bana, sarıl bana
Yalnızım sabah ayazlarında
Sensizliğin ilk akşamında
Acılarımla, gözyaşlarımla
Haykırdım sarıl bana
-
gözlerin geçmişi sorguluyor
anılar sanki hesap soruyor
seni bırakıp gitmem hataymış
deli gönlüm bunu şimdi anlıyor
***
anladım hala unutmamışsın
suçluyum, ne desen haklısın
hasretini çektim nefes gibi
soluğumda pişmanlığımı duyarsın
***
bana yine gül diyemem
beni yine sar diyemem
sevgimin hatrına bir tanem
hiç olmazsa selam ver
-
Kapım her çaldığında sensin sanırım
İçimde hep bir umut sana koşarım
Bitmedi hasretin ona yanarım
Günü güne ekledim geçti yıllarım
***
özleyeceğim hep seveceğim
Söz verdim canım sana bekleyeceğim
***
Hiç bitmeyecek gibi geliyor
Günler sensiz ne zor geçiyor
Umudum yarını bekliyor
Kollarım seni sarmak istiyor
Gözlerim seni arzuluyor
Umudum yarını bekliyor
-
Ah gözlerin!
Ah gözlerin beni benden alan
Sislerin ardından, buğulu bakan
***
Ah sözlerin!
O sözlerin beni benden çalan
Bir nehir misali, kalbime akan
***
Asla, asla vazgeçemem senden, asla
Olamam ben sensiz,
Yapamam sevgisiz
Asla, asla vazgeçemem senden, asla
Olamam ben sensiz,
Yapamam kimsesiz
***
Ah saçların!
Ah saçların alev alev yakan
Rüzgarla savrulup bin ışık saçan
-
Yine sensiz güneş batıyor
Yine sensiz akşam oluyor
Beni bekliyor kederler
Yine gecem hüzün kokuyor
***
Her yerde, her şeyde izin var
Seni anlatır,
Hatırlatır bütün şarkılar
Ah! Bu yalnızlık neden? Söyle
Sensiz nasıl geçecek yıllar?
***
Neredesin, kiminlesin?
Ah! Sevgilim, dön, seni çok özledim
***
Dönmeyeceksin sen anladım
Ben sensiz, ben sevgisiz
Nasıl yaşarım?
Gözlerim ıslak bekliyorum
Bir umut ver, ver yalvarırım
***
Neredesin, kiminlesin?
Ah! Sevgilim, dön, seni çok özledim
-
Gardiyan mı, sevgili mi?
Hiç bitmedi şu göz hapsi
Bıktırdı sorgu suali
Artık canıma tak etti
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım, ara beni
***
Seninki sevgi mi sanki, eziyet
Olay bu, bundan ibaret vaziyet
Başkası olsa çoktan bırakır giderdi
"Olmuyor, olamıyor hoşçakal" derdi
Pes eder senden vazgeçerdi
***
Gardiyan mı, sevgili mi?
Hiç bitmedi şu göz hapsi
Bıktırdı sorgu suali
Artık canıma tak etti
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım ara beni
***
Seninki sevgi mi sanki, eziyet
Olay bu, bundan ibaret vaziyet
Başkası olsa çoktan bırakır giderdi
"Olmuyor, olamıyor hoşçakal" derdi
Pes eder senden vazgeçerdi
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım ara beni
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım ara beni
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım ara beni
-
Sevmiştik belki bir zaman
Söyle ne geriye kalan
Sevgimin yerini nefret aldı
Unuttum sildim ben çoktan
***
Sana yıllarımı verdim
Yoluna sevgimi serdim
İnanabilseydim sözlerine
Belki yeniden severdim
***
Haydi yırt resimleri
Haydi yak mektubları
Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Hep aldatılan ben oldum
Hep incitilen ben oldum
Pişman olmak için zaman geç artık
Son gülen yine ben oldum
***
Haydi yırt resimleri
Haydi yak mektubları
Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
-
Takmış takıştırmış
Sürmüş sürüştürmüş
Bir dağınıklık, bir rüküşlük
Kıl oldum abi
***
Giyinmiş rengarenk
Perperişan hali
Üstelik çorabı da kaçmış
Kıl oldum abi
***
Kaçacak yer ararım
Görsem karanlıkta
Başına güneş mi geçti
Ne oldu sana
***
Kaçacak yer ararım
Görsem karanlıkta
Başına güneş mi geçti
Ne oldu sana
(Ne oldu sana, ne oldu sana)
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi