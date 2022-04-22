Agâh Akkuş

1963 Bayburt doğumlu Agah Akkuş 1980 yılında Arif Sağ müzik okulunda Müzik eğitimine başlamıştır. Bağlama branşında eğitimine beş yıl devam ettikten sonra 1990 da kendi müzik okulunu açarak bu yolda birçok öğrenciye müzik alanında ışık tutmuştur. Yıllarca süren beste çalışmalarını derleyip iki albüm çalışmasıyla türkü severlerin beğenisine sunmuştur.Ayrıca bir çok Sanatçıya da bağlamasıyla eşlik etmiştir. 2000 yılında Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında Özel Agah Akkuş Özen Müzik Kursu ünvanı ile faaliyetlerine devam etmektedir. 1990 Yılında faaliyete geçen ve 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında kurulan kurs 21 yıldır eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.