Agâh Akkuş

Halay Gelin kızlar halay çekek Düğün dernek kurulsun Gelsin çağlar başa geçsin Kızlar ona vurulsun Davul zurna çalınsın da Hep el ele turulsu Güvey dama çıksın baksın Gelini göstermeyin Kanlı kayada dan ses gelsin Çoruh nehri dinlesin Kız eline kına yakın Tombul bilekler allansın Sabah oldu yatalım da Öğlen barı tutalım Kız halayı düzgün oyna İnce belden tutalım Davul zurna çalınsında Hep el ele tutalım Şu Bayburt un dağlarında Gül açar bağlarında Bir güzele sevdalandım Kıratlı yollarında ( Heroltu yollarında) Davul zurna çalınsında Hep el ele tutalım

Yanayım Yanayım (Remix) Yanayım, yanayım ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım, sarayım kollarımda sarayım Sen iste yeter ki senin kulun, kölen olayım Bir anlasan, bir de gülsen Senin için dünyayı yakarım bir bilsen Bir tövbeli bir değilsen Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen Yanayım yanayım ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım kollarımda sarayım Sen iste yeter ki, senin kulun kölen olayım Ahhh yıktın sen beni, ahh eeyy yıktın sen beni Yanayım yanayım ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım kollarımda sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım Bir anlasan, bir de gülsen Senin için dünyayı yakarım bir bilsen Bir tövbeli bir değilsen Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen Yanayım yanayım ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım kollarımda sarayım Sen iste yeter ki, senin kulun kölen olayım Ahhh yıktın sen beni, ahh eeyy yıktın sen beni Yanayım yanayım ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım kollarımda sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım

Yanayım Yanayım Bir anlasan bir dinlesen Seni deli gibi sevdiğimi bir bilsen Bir sevdalı bir değilsen Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım, kollarımla sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım Ah yaktın sen beni Ah yıktın sen beni Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım, kollarımla sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım Bir anlasan bir de gülsen Senin için dünyayı yakarım bir bilsen Bir tövbeli bir değilsen Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım, kollarımla sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım Ah, yaktın sen beni Ah, yıktın sen beni Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım, kollarımla sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım, kollarımla sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım O kırmızı dudağından bir öpücük alayım Sarayım sarayım, kollarımla sarayım Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım

Zeytinimden Aşımısın Mendil Benden sana son kalan Mendilim olsun nişan Eğlenirsem geleyim İnce beline kuşan Benden sana son kalan Mendilim olsun nişan Eğlenirsem geleyim İnce beline kuşan Zeytinden aşı mısın? Güzeller başı mısın? Gönderdiğim mektubu Koynunda taşır mısın? Zeytinden aşı mısın? Güzeller başı mısın? Gönderdiğim mektubu Koynunda taşır mısın? Güzel gördüm endamlı Başları kara bağlı Dedim sevdan nerede? Gözleri yola baktı Güzel gördüm endamlı Başları kara bağlı Dedim sevdan nerede? Gözleri yola baktı Zeytinden aşı mısın? Güzeller başı mısın? Gönderdiğim mektubu Koynunda taşır mısın?

Mutlu Ol Sarı gülüm serende insaf senin nerende Kabahat sende değil sana gönül verende Kabahat sende değil sana gönül verende Bırakıp da gittin beni ateşlere attın beni Kalbime vurdun hançeri gitme sultan hayatımdan Kalbime vurdun hançeri gitme sultan hayatımdan El sözüne kanıp durma hayatına darbe vurma Benden zarar gelmez sana mutluluklar benden sana El sözüne kanıp durma hayatına darbe vurma Benden zarar gelmez sana mutluluklar benden sana Kalbime vurdun hançeri gitme sultan hayatımdan Kalbime vurdun hançeri gitme sultan hayatımdan El sözüne kanıp durma hayatına darbe vurma Benden zarar gelmez sana mutluluklar benden sana El sözüne kanıp durma hayatına darbe vurma Benden zarar gelmez sana mutluluklar benden sana

Mehmedim Uzak değil bir adımlık yerdesin Gözüm gönlüm seninledir Mehmedim Kefenimi anam biçti ben diktim Sonsuzluğa demir attın Mehmedim Güneş tepelerden sancıyla doğar İçimi bin türlü acıya boğar Dökülür gözümden yaşlar biraz Dualarım seninledir Mehmedim, Mehmedim Bugün rahat huzur varsa içimde Evvel Allah sonra senin sayende Şafakla beraber kalkar erkenden Sonsuzluğa demir attın Mehmedim Oy Mehmedim

Köprüden Geçemedim Köprüden geçemedim az doldur içemedim Az doldur içemedim sen benden vazgeçtiysen Ben senden vazgeçemedim Ay doğar mavi mavi Rüyamda gördüm seni yar Ay doğar mavi mavi Rüyamda gördüm seni yar Dağlarda meşelerde gülyağım şişelerde Gülyağım şişelerde Yarimi eller aldı ben kaldım köşelerde Ben kaldım köşelerde yar Ay doğar mavi mavi Rüyamda gördüm seni yar Ay doğar mavi mavi Rüyamda gördüm seni yar

Güzelim Sevdan beni öldürüyor güzelim Hem sevdalı hem sana deliyim Sevdan ateşten gömlekdir bilirim Sevdalıyım sevdalı biriyim Gezinirim sokağında sigaramı çekip çekip Ne olur yüzünü görseydim güzelim Nasılda girdin aklıma şaşırdım şaşkınlığıma Ne olurdu seni öpseydim güzelim Bir gün sende seversin güzelim Sevdan üstüne yanar yüreğim Bir sen gibi sevgili bulursun Vefasız sevmekten yorulursun Gezinirim sokağında sigaramı çekip çekip Ne olur yüzünü görseydim güzelim Nasılda girdin aklıma şaşırdım şaşkınlığıma https://lyricstranslate.com/tr/babutsa-guzelim-lyrics.html

Gençlik Böyle Geçer Al giydim alsın diye Mor giydim sarsın diye Ahhh ahhh ah İnadıma bakarım Sen bana yarsın diye Gel dersin gelemem Gül dersin gülemem Ne yapalım sevgilim Gençlik böyle geçer

Gariban Sevdalılar gelir geçer ben gariban Aşktan yana oy… Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban Aşktan yana oy… Eşten yana oy… Gizli kalan duygular benden Düşümdeki şarkılar senden Eller bana deli derken sen Biliyorum, sevgim gel, desen. Kalem tutar elim yazar ben gariban Dosttan yana oy… Bağrım yanık kafam duman ben gariban Aşktan yana oy… Aşktan yana oy…

Bir Birilerine Ellerim ellerinde, ne umdum ne buldum Sıcaklığın yaksın beni, yaksın beni, yaksın beni Budur umudum, budur umudum, budur umudum Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur Gözlerim gözlerinde, ne umdum ne buldum Bakışların alsın beni, alsın beni, alsın beni Budur umudum, budur umudum, budur umudum Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur

Babutsa Babutsa babutsa, babutsa, İskeleden selam daya oradan omorfaya Gazimagusa lefke bir de Lefkoşaya Dikenli incir denince ne gelir aklına Söyle, söyle sen bizimle öyle mahsun bakma Kimi zaman gezerken sahil yolunda Dersin işte geliyor soğuk, soğuk babutsa Babutsa, babutsa, babutsa Sana bana kalır mı? Söyle su koskoca dünya Ye iç eğlen keyfine bak bitmeden bu rüya Dikenli incir denince ne gelir aklına Söyle, söyle sen bizimle öyle mahsun bakma Eğer sarıyorsa seni keyfin kaçıyorsa Ye, ye bildiğince soğuk, soğuk babutsa Babutsa, babutsa, babutsa

Ararım Sorarım Seni Yokuştan aşagı indim, Dere tepe düz gittim, Güzel yarim sevdiğim, Ararım seni sorarım seni, Köye vardım dereli, Derenin yağlı selvi Yola düşürdün beni, Ararım seni sorarım seni, Bizim köyün muhtarı, Aldı da ya sakladı, Almış kaçırmş seni, Muhtarın yamakları muhtarın yamakları, Güller sol du bülbüller, Baska dallarda öter, Gözümde kıbrıs tüter, Ararım seni sorarım seni, Köye vardım dereli, Derenin yağlı selvi, Yola düşürdün beni, Ararım seni sorarım seni