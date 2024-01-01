Agâh Akkuş

Hocam Benim Ezan verdim duymaz oldun Namazını kılmaz oldun Halimden anlamaz oldun Cincim benim hocam benim Mark dolara def vurursun On beşinde kız bulursun Sarhoş musun salınırsın Cincim benim hocam benim Medet umar insanlar bundan Din iman kalmamış ondan Cahil cümrünün yüzünden Cincim benim hocam benim Mark dolara def vurursun On beşinde kız bulursun Sarhoş musun salınırsın Cincim benim hocam benim Üç beş tane koyunu var Türlü türlü oyunu var Öptürmek gibi huyu var Cincim benim hocam benim

Kekom Kekom gözün dalmış yine dağ başında duman gibi Duyguların baş kaldırmış dolu düşmüş ören gibi Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi Bir gönüldür yorar seni kendinde bul hakkın yolu Pirim uçmuş gemle dolu kıl cemini dosta doğru Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi Kekom boynun büküp durama Akkuşum kanadım kırma Güneş battı beni yorma köyüm uzak ben nerdeyim Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi

Yüreğim Dinmiyor Duman çökmüş gönül dağım üstüne Dereler çağlamış ırmak kan akar dost Doat bildim de kin gütmedim özüne Tutuşmuş bedenim yüreğim yakar Acılardan bir koy yaptım kendime Vefasız dost uğramasın bendime Emeklerim uçtu gitti engine Gözyaşım sel olmuş yüreğim yakar Ağlamış yar yaşın dökmüş yüzüne Sitem eyler garıp bakar yüzüme Göçerim dünyadan bir gün gam ile Ağlar anam ağlar ağıtlar yakar

Halay Gelin kızlar halay çekek Düğün dernek kurulsun Gelsin çağlar başa geçsin Kızlar ona vurulsun Davul zurna çalınsın da Hep el ele turulsu Güvey dama çıksın baksın Gelini göstermeyin Kanlı kayada dan ses gelsin Çoruh nehri dinlesin Kız eline kına yakın Tombul bilekler allansın Sabah oldu yatalım da Öğlen barı tutalım Kız halayı düzgün oyna İnce belden tutalım Davul zurna çalınsında Hep el ele tutalım Şu Bayburt un dağlarında Gül açar bağlarında Bir güzele sevdalandım Kıratlı yollarında ( Heroltu yollarında) Davul zurna çalınsında Hep el ele tutalım

Bebeğim Benim Dur bebeğim ağlama sen Gül yüzünü soldurma sen Karanlıklarda yine ben Mavzerlerin sesinde Sen yaşa dur ölürüm ben Gül bahçem de güllerimsin Yüreğimde hasretimsin Geceleyin çığlığımsın Gökyüzünde yıldızımsın Sen yaşa dur ölürüm ben Gün bitti bak aklımdasın Ekmeğimde aşımdasın Ben artık geri dönmem Sen yolun başındasın Sen yaşa dur ölürüm ben