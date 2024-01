Agâh Akkuş

Ezan verdim duymaz oldun Namazını kılmaz oldun Halimden anlamaz oldun Cincim benim hocam benim Mark dolara def vurursun On beşinde kız bulursun Sarhoş musun salınırsın Cincim benim hocam benim Medet umar insanlar bundan Din iman kalmamış ondan Cahil cümrünün yüzünden Cincim benim hocam benim Mark dolara def vurursun On beşinde kız bulursun Sarhoş musun salınırsın Cincim benim hocam benim Üç beş tane koyunu var Türlü türlü oyunu var Öptürmek gibi huyu var Cincim benim hocam benim

Kekom gözün dalmış yine dağ başında duman gibi Duyguların baş kaldırmış dolu düşmüş ören gibi Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi Bir gönüldür yorar seni kendinde bul hakkın yolu Pirim uçmuş gemle dolu kıl cemini dosta doğru Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi Kekom boynun büküp durama Akkuşum kanadım kırma Güneş battı beni yorma köyüm uzak ben nerdeyim Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi