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7/24 Dinle Dağlarda Sevdim

Dağlarda Sevdim Şarkı Sözleri

Agâh Akkuş Dağlarda Sevdim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Agâh Akkuş Dağlarda Sevdim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dağlarda Sevdim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Agâh Akkuş

Agâh Akkuş

Dağlarda Sevdim

  • Kekom

  • Acıya Ağıt

  • Dağlarda Sevdim

  • Yüreğim Dinmiyor

  • Halay

  • Haster Türküsü

  • Hocam Benim

  • Sen Naz Edeli

  • Bebeğim Benim

  • Ben De Geleyim

  • Aşşahdan Gelirim

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