Agâh Akkuş

Kekom gözün dalmış yine dağ başında duman gibi Duyguların baş kaldırmış dolu düşmüş ören gibi Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi Bir gönüldür yorar seni kendinde bul hakkın yolu Pirim uçmuş gemle dolu kıl cemini dosta doğru Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi Kekom boynun büküp durama Akkuşum kanadım kırma Güneş battı beni yorma köyüm uzak ben nerdeyim Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi