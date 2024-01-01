Dağlarda Sevdim Şarkı Sözleri
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Agâh Akkuş
Dağlarda Sevdim
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Kekom gözün dalmış yine dağ başında duman gibi
Duyguların baş kaldırmış dolu düşmüş ören gibi
Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün
Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi
Bir gönüldür yorar seni kendinde bul hakkın yolu
Pirim uçmuş gemle dolu kıl cemini dosta doğru
Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün
Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi
Kekom boynun büküp durama Akkuşum kanadım kırma
Güneş battı beni yorma köyüm uzak ben nerdeyim
Bir an gelir keyf olursun düşününce üzülürsün
Acılarla yoğrulursun gözün yaşı çağlar gibi
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Duman çökmüş gönül dağım üstüne
Dereler çağlamış ırmak kan akar dost
Doat bildim de kin gütmedim özüne
Tutuşmuş bedenim yüreğim yakar
Acılardan bir koy yaptım kendime
Vefasız dost uğramasın bendime
Emeklerim uçtu gitti engine
Gözyaşım sel olmuş yüreğim yakar
Ağlamış yar yaşın dökmüş yüzüne
Sitem eyler garıp bakar yüzüme
Göçerim dünyadan bir gün gam ile
Ağlar anam ağlar ağıtlar yakar
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Gelin kızlar halay çekek
Düğün dernek kurulsun
Gelsin çağlar başa geçsin
Kızlar ona vurulsun
Davul zurna çalınsın da
Hep el ele turulsu
Güvey dama çıksın baksın
Gelini göstermeyin
Kanlı kayada dan ses gelsin
Çoruh nehri dinlesin
Kız eline kına yakın
Tombul bilekler allansın
Sabah oldu yatalım da
Öğlen barı tutalım
Kız halayı düzgün oyna
İnce belden tutalım
Davul zurna çalınsında
Hep el ele tutalım
Şu Bayburt un dağlarında
Gül açar bağlarında
Bir güzele sevdalandım
Kıratlı yollarında ( Heroltu yollarında)
Davul zurna çalınsında
Hep el ele tutalım
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Ezan verdim duymaz oldun
Namazını kılmaz oldun
Halimden anlamaz oldun
Cincim benim hocam benim
Mark dolara def vurursun
On beşinde kız bulursun
Sarhoş musun salınırsın
Cincim benim hocam benim
Medet umar insanlar bundan
Din iman kalmamış ondan
Cahil cümrünün yüzünden
Cincim benim hocam benim
Mark dolara def vurursun
On beşinde kız bulursun
Sarhoş musun salınırsın
Cincim benim hocam benim
Üç beş tane koyunu var
Türlü türlü oyunu var
Öptürmek gibi huyu var
Cincim benim hocam benim
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Dur bebeğim ağlama sen
Gül yüzünü soldurma sen
Karanlıklarda yine ben
Mavzerlerin sesinde
Sen yaşa dur ölürüm ben
Gül bahçem de güllerimsin
Yüreğimde hasretimsin
Geceleyin çığlığımsın
Gökyüzünde yıldızımsın
Sen yaşa dur ölürüm ben
Gün bitti bak aklımdasın
Ekmeğimde aşımdasın
Ben artık geri dönmem
Sen yolun başındasın
Sen yaşa dur ölürüm ben
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Kelepçeli iki eli
Nere gider bilinmiyor
Suçu yok halinden belli
Gözlerinde okunuyor
Al beni yanına götür kalan ömrümü bitir
Bende seninle geleyim
Şu dağların yücesinde
Gençliğinin doruğunda
Hep özgürlüğün peşinde
Şimdi yüreğim yanıyor
Al beni yanına götür kalan ömrümü bitir
Bende seninle geleyim
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