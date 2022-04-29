" 6'lı masa 2023'ü görmeden dağılacak" /29.04.2022

Muhalefetin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6’lı masa kuruluşundan kısa bir süre sonra dinamit gibi patladı. İttifakta çatlak sesler yükselirken eski AK Partili isimler Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masaya rest çekerek ayrıldılar. HDP’nin de denklemde olduğu ittifakı AK Parti Tanıtım, Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber’de yorumladı. Arvas, “HDP bu işin içinde olmadan bu süreci yürütemiyorlar.” yorumunda bulunurken, “Anladığımız kadarıyla bu 6’lı masada hiç kimse birbirini sevmiyor. Ama mecburiyetten bu masada oturmak zorundalar. Bu masa zoraki olduğu için devamında bu tür çatlak sesler çıktıkça zaten masa dediğimiz gibi 2023’ü görmeden dağılacak gibi gözüküyor.” şeklinde konuştu.