10 büyükelçinin arkasındaki güç kim? Türkiye’de neyi hedefliyorlar? / 25.10.21

AHaber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına çok sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan’ın “İstenmeyen adam ilan edilecekler” sözleri dünyada geniş yankı buldu. New York Times gazetesi, "Kavala" çağrısı arkasındaki gücün ABD yönetimi olduğunu yazdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Levent Ersin Orallı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Filiz Katman değerlendirdi.