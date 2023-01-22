Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursada düzenlenen İlk Oyum AK Partiye, İlk Oyum Erdoğana programına katıldı. Başkan Erdoğan, Altılı masa denilen ucube yapının gıdası, eski Türkiyenin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur, yoksunluğudur. dedi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine dair ise Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli Bey ile görüştük kararı aldık. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Seçim tarihini 10 Martta açıklayacağız. Seçim için sonra 60 gün süre var, YSK değerlendirecek ifadelerine yer verdi.