Diyarbakırdaki temel atma töreni ve yapımı tamamlanan projelerin anahtar teslim töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şimdi parlamenter rejime tekrar dönüş yolunda ısrarcı olmak, bu kutlu yürüyüşü sabote etmektir. Çok dikkatli olmalıyız, bu manada 14 Mayıs önem arz ediyor. Sorumluluk üstlenmiş olan Recep Tayyip Erdoğanın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önemli başarılar elde etmiştir. dedi. Bahçeli ayrıca tarihten örnekler vererek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde 14 Mayısı 1950nin 14 Mayısı, 1946ların 14 Mayısı gibi büyük bir milli irade zaferiyle tescil edilecektir. ifadelerine yer verdi.