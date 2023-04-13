Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatyada düzenlenen Depremzedelerle İftar Programı’ndaki hitabında çok kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. dedi. 14 Mayıs seçimlerinde 7li koalisyon için destek açıklamalarında bulunan terör örgütü elebaşlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, Kandilden bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız, bizim yolumuz millete hizmet, vatanı ayağa kaldırmak. Bunların raf ömrü 14 Mayısta dolacaktır. Milletin derdinden kopuk siyaset yapanlar hep kaybetmiştir. Allahın izniyle yine kaybedecektir. Siz bu kaybedenler kulübüne itibar etmeyin. şeklinde konuştu.