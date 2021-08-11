18 yaşındaki Eda Nur Kaplan neden intihar etti? O taksici A Haber'e konuştu / 10.08.21

AHaber

Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın intiharı ve arkasında bıraktığı mesaj Türkiye'nin gündemi oldu. 2 kişinin tecavüzüne uğrayan Kaplan, annesine gönderdiği mesajda "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık, kızını çok harcadılar." demişti. Peki Eda'yı intihara sürükleyen süreç nasıl işledi? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Taksici o anları A Haber'e anlattı. Öte yandan Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf G. 'nitelikli cinsel saldırı suçu'ndan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.