2023 için İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? /20.05.2022

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda tarumar olan 6’lı masa bir yandan da CHP’nin içinde yaşanan sert çekişmeler krizi derinleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı arsında sert rüzgarlara neden olan bu süreç kavgaya dönüştü. Adaylık konusunda ‘Ben de varım’ diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na rest çekti. Kılıçdaroğlu dilini daha da sertleştirerek parti içinde herkes birbirine girdi. Bu durumu A Haber’de yayınlanan Gündem Özel’de yorumlayan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun öfkeli dili onu cumhurbaşkanlığına taşımaz. Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’na sahip çıkması marjinalleşmesi demek” dedi. Peki, Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu cumhurbaşkalığı için yarışacak? İşte detaylar…