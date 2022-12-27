Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber Ankara Temsilcisi Murak Akgünün gündeme dair sorularını yanıtladı. Şentop, başörtüsüne anayasa düzenlemesi ile ilgili 400ün üzerinde bir oyla Meclisten geçebilir. ifadelerini kullandı. 2023 seçimleri ile ilgili ise Siyaseten erken seçimden bahsetmek mümkün değil. dedi. Şentop, 2022 yılının bir değerlendirmesini de yaptı ve Türkiye burada ilkeli duruşuyla, insani dış politikasıyla, kararlılığıyla ve etkisiyle bir yıldız gibi parlıyor. açıklamasında bulundu.