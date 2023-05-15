Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk Milleti olmuştur. dedi. 1. turda rakibi Kemal Kılıçdaroğluna açık ara fark atan Başkan Erdoğan, 2. tur çalışmalarına dair ise “28 Mayıs’a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayısta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. mesajını verdi.