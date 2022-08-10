Türkiye, Rum çetelerin katlettiği 3 kardeşi unutmadı. Türkiye Petrolleri’ne ait sondaj destek gemilerine Rumlar tarafından Kıbrıs’ta şehit edilen üç kardeşin adları verildi. Tabip Binbaşı Nihat İlhanın oğulları Murat, Kutsi ve Hakan İlhan adları artık Mavi Vatanda yaşatılacak. Konuya dair açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kıbrısta 59 yıl önce Rum çetelerce katledilen üç kardeşinin isminin Doğu Akdenizde görev yapacak yeni sondaj gemisi Abdülhamid Hana eşlik eden 3 gemiye verilmesini, Bu devletimizin büyüklüğünü, yaşanan o katliamı unutmadığını ve unutturmadığını gösteriyor. Ailece çok heyecanlı ve gururluyuz. diye değerlendirdi.