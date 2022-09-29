Son dakika hava durumu haberi | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; yurdun büyük bir kısmını etkileyecek gök gürültülü sağanak yağış geliyor. 5 günlük hava durumu tahmininde Meteoroloji il il harita üzerinde sağanak yağışın vuracağı illeri duyurdu. Peki, Türkiye genelinde yaz ayının sona ermesiyle sağanak yağışın başlayacağı gün ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde sıcaklıklar kaç dereceyi görecek? İşte Türkiye’nin illere göre 30 Eylül – 4 Ekim 2022 hava durumu tahminleri…