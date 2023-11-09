Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 acil durum hastanesi için tarih vererek, Bununla birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık. dedi. Öte yandan Bakan Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüklerini ifade ederek, Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısıra ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiyeye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiyeye getireceğiz açıklamasını yaptı.