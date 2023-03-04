İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaşı aday olarak öne sürmesi sonrası, masanın diğer 5 ortağı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunu aday olarak işaret etmişti. Akşenerin rest çekmesi ve masadan ayrılması ile 5li koalisyon toplantı kararı aldı. Saadet Partisi Genel Merkezinde 17.15te gerçekleşen toplantı sona erdi. 4,5 saat süren toplantı ardından 5 liderin görüşünün yer aldığı açıklamada; Meral Akşener’e göndermede bulunularak, “Aynı istikamette devam karar alındı. İlk gün neredeysek bugün de oradayız. 6 Martta adayımızı açıklayacağız denildi. Ortak bildiride, Akşenere taviz verilmeyerek, Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlunun adaylığı konusunda net bir duruş sergilendi.