6’lı masada derinleşerek devam eden Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi A Haber’de yayınlanan ARKA PLAN programında yorumlandı. Birbirinden farklı sözler söyleyen ve her an kriz çıkararak vatandaşa kaos vadeden muhalefete yüklenen AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, “Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını garanti altına almak için o 6’lı masayı kurdu. Herkesin de bir hakkı olduğunu tanımlamasının nedeni İYİ Parti karşısında da pazarlık payında elini güçlendirmek içindir. Kendi medyası bile buna itiraz ediyor.” dedi. Ayvalı ayrıca, “6’lı masa En ufak bir istişaresizlikte çok absürtlüklerin ortaya çıkacağı bir Türkiye vadediyorlar. Stratejik kararda birbirlerine sormadan harekette kriz ile tehdit ediyorlar. Seçmen bunu iyi değerlendirmeli” açıklamasını yaptı.