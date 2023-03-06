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6'lı koalisyon nasıl dağıldı? Gazeteci Mahmut Övür A Haber'de anlattı: Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu / 05.03.23

6'lı koalisyon nasıl dağıldı? Gazeteci Mahmut Övür A Haber'de anlattı: Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu / 05.03.23

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

6'lı koalisyon nasıl dağıldı? Gazeteci Mahmut Övür A Haber'de anlattı: Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu / 05.03.23

A Haber 04:42
02

İYİ Parti ile DEVA'nın 'saat' kavgası! Mühlet verildi ortalık karıştı / 05.03.23

A Haber 01:40
03

6'lı koalisyonun dağıldığı toplantıda olaylar olaylar! 'Karamollaoğlu Akşener'i fırçaladı' iddiasına 'Beni masadan kaldırdılar' itirafı eklendi! / 05.03.23

A Haber 02:10
04

'Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu' /05.03.2023

A Haber 22:42
05

CHP'den topyekün İYİ Parti liderine siyasi suikast! İtibarını yerle bir ettiler: Testere Meral / 04.03.23

A Haber 02:38
06

Kolonlar patlak... Kirişler yarık... Duvarlar çatlak! Ankara’da kentsel dönüşüme muhalefet engeli / 04.03.23

A Haber 03:02
07

5’li koalisyonda Kılıçdaroğlu sesleri

A Haber 3:52:33
08

İYİ Parti'de istifa etti depremi /05.03.2023

A Haber 00:22
09

İYİ Parti ile DEVA Partisi canlı yayında birbirine girdi /05.03.2023

A Haber 07:02
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