Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, geride kalan gün 6lı masayı dağıtmıştı. O gün masada yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geliyor. Akşener, bugün yaptığı açıklamada, masadan kalkmadıklarını, kaldırıldıklarını itiraf etti. Yaşananlar sıcaklığını korurken bu kez de Temel Karamollaoğlunun masada yaşananlar sonrası İYİ Parti liderine sert çıktığı ve Ortalığı karıştırıyorsun dediği öne sürüldü. Akşenere yakınlığıyla bilinen İYİ Partili Ümit Dikbayır ise katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğluna sert sözlerle yüklendi.