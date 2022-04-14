6'lı masa dağılıyor mu? /14.04.2022

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme damga vuran bir açıklamaya imza attı. Karamollaoğlu, 6’lı masaya gözdağı vererek Şartlar değişti, 3. ittifak olabilir dedi. Karamollaoğlu’nun ittifak içinde ittifak açıklaması ne anlama geliyor? Karamollaoğlu masadan kalkar mı? Altılı masa ikiye mi bölündü? Bu açıklamasının yansımalarını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumlayan Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, “Tarafların birbirine yaptıkları siyasi blöfün uzantısı olarak değerlendiriyorum” dedi ve nedenlerini tek tek açıkladı.