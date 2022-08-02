"6’lı masa Kılıçdaroğlu'nun önünü kesecek!" /02.08.2022

HDP’nin de gizli ortağı olduğu, perde arkasından sufleler veren 6lı masada kaos ve kriz sürüyor... Peki, 6’lı masanın adayı kim olacak? CHP’nin adayı kim? Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahaya inecek mi? Bu kritik soruların yanıtı A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yanıt buldu. Söylemleriyle CHP’de deprem yaratan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber’de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6’lı masa Kemal Bey’in önünü kesecek diyen Sevigen, Kılıçdaroğlunun aklındaki muhtemel ismi duyurdu. Diğer yandan “Kılıçdaroğlu’nu CHP’ye biz aldık, özür diliyorum” sözleriyle Kılıçdaroğlunu ağır topa tutan Sevigen, CHPnin güncel oy oranını duyurdu.