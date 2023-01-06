9 saatlik 6’lı masa toplantısı sona erdi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, masada yol haritası 30 Ocak’ta belirlenecek. En uzun süren toplantıda neler yaşandı, neler bekleniyor? Türkiye’nin gündemini meşgul eden mesele A Haber’de yayınlanan Arka Planda ele alındı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “Kurulan ittifakın 6’lı masanın dışında herkesin mutabık kaldığı aday üzerinde olması isteği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aykırı hareket etmesi en büyük problem” dedi. Vatandaşın karşısına çıkıp açıklama yapamayan 6lı masayı topa tutan Sezal, Meselenin sadece vatandaştan oy almak olmadığının farkında değiller. Milletimizin gönlünü kazanmak ile ilgili bir çabaları yok. Bu görüntü odur. İşimizi bitirdik arabamıza bindik evimize gidiyoruz şeklinde konuştu. Sezal, “Başkan Erdoğan’ın milletin huzurundaki farkı her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Teşekkür etmek lazım aslında 6’lı masaya” cümlesini kurdu.