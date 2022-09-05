Millet İttifakı seçimi kazandığında HDPye bakanlık verebilir işte bu iddia tekrar gündemde. CHPli Gürsel Tekin, iktidara gelirlerse HDPye bakanlık vereceklerini bir kez daha itiraf etti. Partisinden de benzer açıklamalar gelmişti. Bakanlık konusu sık sık adaylık tartışmaları ile gündeme gelen altılı masanın da uzun süre tartışma konusu olmuştu. Tekinin HDPye bakanlık verilebilir açıklamasına İYİ Partiden tepki geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, Gizli el altından süren er ya da geç su üstüne çıkacak ilişki biçimini çok net bir şekilde resmileştirmek anlamına geliyor. ifadelerini kullandı.