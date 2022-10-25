2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı masadan henüz daha bir aday ismi çıkmış değil. Koltuk sevdasıyla yola çıkan ittifaktan çatlak sesler gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,”Bir de beni deneyin.” derken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Adayın ciddi bir devlet deneyimi olmalı.” çıkışını yaptı. İttifakta gidilen yol toz duman olmuşken 6lı masada yaşananları A Haberde canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer yorumladı. Güçlüer “Kendi partileri açısından süreci yönetmeye geldiklerinde anlaşamıyorlar” ifadelerine yer verdi. 6’lı masada çok paradoks çelişki bir durum var ortaklaştıkları tek bir durum var ‘Sayın Cumhurbaşkanı gitsin’de ortaklaşmışlar. diyen Güçlüer, Meral Akşener, CHP içinden aday gösterip kendisi aday olamıyor şeklinde konuştu.