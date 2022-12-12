Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı üzerinden birbirine düşen 6lı masada, yeni bir kriz patlak verdi. Geliyorum ey dünya diyerek 3 Aralıkta adaylığını resmen ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık itirafında bulunmuştu. Masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Göstereceğimiz ortak aday, ilkelerimizi kabul etmeli diyerek bir kukla seçeceklerini bir kez daha dile getirdi. Kılıçdaroğluna üstü kapalı göndermede bulunan Davutoğlu, Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız. ifadeleriyle Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin mesajı verdi.