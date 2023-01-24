Bugüne kadar adaylık konusunda somut tek adım atmayan 6+1li masa, perşembe günü 11inci toplantıda ilk kez isim konuşulacağını açıklamıştı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHPli üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmenin detaylarını ve son kulis bilgilerini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlunun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkeze çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında destek açıklaması gelecek diye konuştu. Öte yandan masanın resmi olarak adayını açıklayacağı tarih de netleşti.