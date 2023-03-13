Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz yaşanan 6lı koalisyon masasında, şimdi de Cumhurbaşkanı yardımcılığı için kriz çıkaracak gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaşın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla masaya geri dönerken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bu ikilinin Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili olarak belediye başkanlığı ve bu görevi aynı anda yürütemeyeceklerini söyledi. CHPli Kuşoğlunun açıklamaları sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da konuyla ilgili açıklama yaptı. Usta, Kuşoğlunun aksine iki ismin de hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini iddia ederken, Gerekirse yasal düzenleme yaparız diyerek rest çekti.