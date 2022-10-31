İzmirde 30 Ekim 2020de yaşanan 6,6 büyüklüğünde deprem sonrası 117 kişi hayatını kaybetmiş ve büyük bir acı yaşanmıştı. Kentte yaşanan afetin ikinci yılı nedeniyle İzmir Deprem Çalıştayı düzenlendi. Bilim insanları ve yetkililer çalıştayda, bölgedeki deprem riskini ve alınması gereken önlerleri konuştu. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Habere yaptığı açıklamada İzmirde 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini belirtti. Diğer yandan Prof.Dr. Çağlar Özkaymak ise Tuzla fay hattına dikkat çekti. İşte detaylar...