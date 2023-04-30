AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de soruları yanıtladı. Türkiye düşmanı örgütler HDPKK ve FETOdan güç alan 7li koalisyonun içinde bulunduğu hıyanete dikkat çeken Yıldırım, ABD, gelişmiş diye tabir edilen ülkeler Türkiyedeki seçim önemli diyor. Bizi çok sevip merak ettiklerinden değil. Burada bu seçim ilk defa bölücü örgütlerin PKKnın FETÖnün meşrulaştırmaya çalışıldığı seçimdir. Sandığa dolaylı olarak getirilmeye çalışılıyor. dedi. Başkan Erdoğanın şer odaklarının oyununu bozduğunu bildiren Yıldırım, Biz kimseden emir almayız. Onlar için can sıkan bir lider var! O da Başkan Erdoğandır. ifadelerine yer verdi.