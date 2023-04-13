Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 93 bin 925 konut için temel atma çalışmaları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatyada Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Deprem bölgesi Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek. dedi. Seçim için her yerden talimatlar alan 7li masaya yüklenen Başkan Erdoğan, Bu seçimler gelecek 5 seneyi değil, gelecek yarım asrını belirleyecek. Gelin 14 Mayısta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin. Kimin ne yaptığı, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Örgütlerin Kandildeki ağababaları talimat veriyor mu? Bu yavrularımızı dağa kaçıran bu terör örgütünün ağa babalarına uzantılarına PKKya YPGye bunlara 14 Mayısta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda batı buraya talimat veriyor. ifadelerine yer verdi.