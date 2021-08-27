A Haber canlı yayınında flaş sözler: Saldırılardan ABD sorumlu / 26.08.21

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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda yaşanan patlamaları değerlendirdi. Caşın, saldırılarda en az 10 ABD askerinin öldüğünü ifade ederken patlamaların intihar saldırısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Peki bu patlamalarla dünyaya ne mesaj veriliyor? Batı'nın Afganistan planı ne? ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarınından bir gün sonra Kabil'deki patlamaların sorumlusu kim? Canlı yayında çarpıcı ifadeler...