A Haber ekipleri haber nöbetinde! Uçuşlar başladı mı? Otobüs seferlerinde son durum ne? Türkiye genelinde neler yaşanıyor? / 26.01.22

İstanbul’da çileye dönüşen kar yağışı sonrası A Haber ekiplerinin haber nöbeti kesintisiz sürüyor. Sivas-Tokat yolu ulaşıma kapatıldı. Malatyada kar kalınlığı 80 santimi geçti. Muşta evler kar altında kalırken Edirnede Tunca Nehri buz tuttu. İç Egede araçlar yarım metreyi bulan karda mahsur kaldı. Ekipler yolları ulaşıma açmak için mücadele ediyor. Erzurumda ise ekipler şehir merkezindeki karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Peki uçuşlar başladı mı? İstanbul’da otobüs seferlerinde son durum ne? Yol kenarında kalan araçlar için ne yapılacak? Türkiye genelinde neler yaşanıyor? Gelişmeleri sahada bulunan A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.